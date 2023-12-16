Вчора на Полтавщині згорів приватний житловий будинок

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 15 грудня, о 6.12, на вулиці Шевченка, в селі Мала Перещепина Полтавського району згорів приватний житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь загасили о 10.05. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття, оздоблення стін та стелі, 5 вікон, 4 дверей та домашнє майно. А також пошкодив оздоблення стін та стелі.

До гасіння залучилися працівники та техніка МПК Мала Перещепина Новосанжарської МПО.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі згорів житловий будинок.