Вчора на Полтавщині згорів приватний житловий будинок

Вчора, 15 грудня, о 6.12, на вулиці Шевченка, в селі Мала Перещепина Полтавського району згорів приватний житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь загасили о 10.05. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь знищив покрівлю та перекриття, оздоблення стін та стелі, 5 вікон, 4 дверей та домашнє майно. А також пошкодив оздоблення стін та стелі.
До гасіння залучилися працівники та техніка МПК Мала Перещепина Новосанжарської МПО.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі згорів житловий будинок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.