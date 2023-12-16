Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Кременчужанин вбив 51-річну мешканку Кременчуцького району – поліція

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 146

 

Після вбивства вивіз її тіло у лісосмугу

Вчора, 15 грудня, у селі Максимівка Кременчуцького району у лісосмузі знайшли тіло 51-річної місцевої жінки зі слідами насильницької смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Місцеві жителі побачили загиблу в ямі зі сміттям та повідомили про це до поліції. Цього ж дня,  правоохоронці затримали імовірно причетного до вбивства чоловіка. Ним виявився 43-річний мешканець Кременчука, який після вбивства переховувався від поліції. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

 

Попередньо відомо, що чоловік наніс жінці травми за місцем проживання та через деякий час вивіз її до лісосмуги.

Наразі тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також слідчі направили на експертне дослідження вилучені з місця події речові докази.

На даний час поліцією здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

 

Нагадаємо, на Полтавщині 33-річний чоловік зарізав жінку.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх