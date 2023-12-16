Кременчужанин вбив 51-річну мешканку Кременчуцького району – поліція

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Після вбивства вивіз її тіло у лісосмугу

Вчора, 15 грудня, у селі Максимівка Кременчуцького району у лісосмузі знайшли тіло 51-річної місцевої жінки зі слідами насильницької смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Місцеві жителі побачили загиблу в ямі зі сміттям та повідомили про це до поліції. Цього ж дня, правоохоронці затримали імовірно причетного до вбивства чоловіка. Ним виявився 43-річний мешканець Кременчука, який після вбивства переховувався від поліції. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Попередньо відомо, що чоловік наніс жінці травми за місцем проживання та через деякий час вивіз її до лісосмуги.

Наразі тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також слідчі направили на експертне дослідження вилучені з місця події речові докази.

На даний час поліцією здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині 33-річний чоловік зарізав жінку.