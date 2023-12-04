На Полтавщині 33-річний чоловік зарізав жінку – поліція

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Вчора, 3 грудня, у селі Опішня правоохоронці знайшли мертву 33-річну жінку зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Цього ж дня правоохоронці встановили, що під час сварки жінку зарізав її 32-річний знайомий, який мешкає у сусідньому селі.

Вилучені речові докази слідчі спрямували на експертне дослідження та призначили судово-медичну експертизу.

Чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.