На Полтавщині чоловіка на смерть придавила «дев'ятка»

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3 грудня близько 13.30 у Новосанжарській громаді чоловік загинув під час ремонту автомобіля. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час ремонту ВАЗ-2109 зірвався з домкрата та придавив 67-річного чоловіка, який у цей час знаходився під ним. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин та причини смерті.

Наразі слідчі вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.