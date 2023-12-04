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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловіка на смерть придавила «дев'ятка»

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 795

  

За попередньою версією слідства, автомобіль зірвався з домкрата

3 грудня близько 13.30 у Новосанжарській громаді чоловік загинув під час ремонту автомобіля. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області. 

За попередньою інформацією правоохоронців, під час ремонту ВАЗ-2109 зірвався з домкрата та придавив 67-річного чоловіка, який у цей час знаходився під ним. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

 

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин та причини смерті.

Наразі слідчі вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина надзвичайна ситуація загиблий
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