Горішні Плавні прийняли відкритий чемпіонат Донецької області з боксу

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З 27 по 30 листопада на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 Горішніх Плавнів тривали змагання, у яких взяли участь близько 100 учасників з Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Полтавської областей. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».

Відкритий Чемпіонат Донецької області з боксу проводиться на честь заслуженого майстра спорту з боксу, срібного призера Олімпійських ігор Віктора Мірошниченка серед хлопців 2008-2009 та 2010-2011 років народження Головний суддя змагань, суддя першої категорії з Українська Донецької області Віталій Нешин зазначив, що кожного року чемпіонат проходив у місті Селидове Донецької області.

Але у зв’язку із війною проводити змагання було заборонено через близькість лінії фронту. Віталій Нешин розповів, що знає заслуженого тренера України, майстра спорту з боксу та тренера ДЮСШ №1 Олександра Середницького багато років, тому звернувся до нього з проханням сприяти проведенню чемпіонату в Горішніх Плавнях.

— Я знаю тренерів, які завітали до нас, ще з тих часів, коли сам змагався, — підкреслив Олександр Середницький. — Тому коли вони звернулися з проханням провести в нашому місті чемпіонат Донецької області, то було зрозуміло, що треба допомогти. Адже те, в яких умовах вони проводять зараз змагання, жахає. Звернулися до міської адміністрації, і нам допомогли.

Умови в Горішніх Плавнях, зі слів тренера, гостям сподобалися. Від імені відділу культури, спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради учасників змагань привітала головний спеціаліст відділу Оксана Ліщенко. Вона наголосила, що «міська адміністрація на чолі з мером Дмитром Биковим завжди піклується про розвиток фізичної культури й спорту і допомагає та підтримує спортивні заходи».

У місті розвиваються 12 олімпійських видів спорту, зазначила Оксана Ліщенко, і бокс є однією з перспективних дисциплін. Віталій Нешин подякував міській адміністрації Горішніх Плавнів за гостинний прийом. Він подарував Олександру Середницькому книгу про олімпійський спорт. А тренер ДЮСШ №1 своєю чергою побажав спортсменам удачі й підкреслив, що в дитячо-юнацькій школі раді прийняти такі змагання.