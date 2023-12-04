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Полтавщина

Померла Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові на Ворсклі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 051

 

Друг жінки перший дізнався, що вона померла

У ніч на 3 грудня померла Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові. Про це повідомило інтернет-видання «Полтавська Хвиля».

Про смерть журналістам розповів друг жінки Олег Борисенко. На тих вихідних він був поруч з Ларисою та допомогав їй по господарству.

Чоловік розповів у подробицях, як це сталося:

— Ми повечеряли й полягали спати. Вона — у своїй кімнаті, я — біля пічки. Рано вранці у неділю я пішов поратися по господарству. Через певний час помітив, що Лариса не виходить з кімнати, — розповів Олег.

За його словами, спочатку він стукав у вікно, але жінка лежала нерухомо. Тоді йому довелося вибити двері. На той час Лариса Ребриста вже була мертва.

— Вчора говорили, сміялися, все добре було. А на ранок вона вже холодна була. Значить померла ще уночі, — додав Олег.

Наразі триває підготовка до поховання. Друзі Лариси Ребристої чекають розтину, аби забрати тіло і попрощатися з жінкою.

Нагадаємо, Лариса Ребриста 21 рік прожила на безлюдному острові Вишняки, розташованому у місці, де Ворскла впадає у Дніпро, на Полтавщині.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Лариса Ребриста померла Полтавщина острів смерть некролог
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