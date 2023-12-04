Померла Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові на Ворсклі

У ніч на 3 грудня померла Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові. Про це повідомило інтернет-видання «Полтавська Хвиля».
Про смерть журналістам розповів друг жінки Олег Борисенко. На тих вихідних він був поруч з Ларисою та допомогав їй по господарству.
Чоловік розповів у подробицях, як це сталося:
За його словами, спочатку він стукав у вікно, але жінка лежала нерухомо. Тоді йому довелося вибити двері. На той час Лариса Ребриста вже була мертва.
Наразі триває підготовка до поховання. Друзі Лариси Ребристої чекають розтину, аби забрати тіло і попрощатися з жінкою.
Нагадаємо, Лариса Ребриста 21 рік прожила на безлюдному острові Вишняки, розташованому у місці, де Ворскла впадає у Дніпро, на Полтавщині.
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