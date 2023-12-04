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Кременчук, Спорт

Кременчуцький плавець посів третє місце на Чемпіонаті України

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 151

 

Змагання відбувалися серед спортсменів із вадами слуху

Спортсмен із Кременчука Микола Різник виборов III місце на Чемпіонаті України з плавання серед спортсменів із вадами слуху. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Змагання відбувалися з 1 до 3 грудня у Полтаві. Участь у чемпіонаті брали спортсмени із 13 міст України.

Окрім Миколи Різника, від Кременчука до змагань долучився і Максим Самодрин. Хлопці є вихованцями відділення плавання Комунального закладу фізичної культури й спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Кременчуцької міської ради.

До змагань їх готувала тренерка Анна Келембет.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук спорт плавання чемпіонат України
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