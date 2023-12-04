Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 148

 

Кличуть людей з негативним резус-фактором

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів з негативним резус-фактором усіх груп. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплатої. Донорів просять приходити завтра, 5 грудня.

Загалом усіх охочих здати кров очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо ви хочете стати донором, пам’ятайте:

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити;
  • жінкам приходити за 5 днів після закінчення місячних.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: konotop.city
Теги: донори станція переливання крові донорство кров
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх