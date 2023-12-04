Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 148

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів з негативним резус-фактором усіх груп. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплатої. Донорів просять приходити завтра, 5 грудня.

Загалом усіх охочих здати кров очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо ви хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити;

жінкам приходити за 5 днів після закінчення місячних.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.