Ремонтники «Житлорембудсервісу» три доби перекривали каналізаційну трубу у підвалі будинку

«Зроблю як треба» — таке гасло нанесено на автівки ремонтних бригад керуючої компанії ТОВ «Житлорембудсервіс», яка обслуговує більшу частину багатоповерхівок Кременчука. Втім, рекламним гаслам вірити можна не завжди. Саме про такий випадок, коли ремонтники «Житлорембудсервісу» три доби намагалися перекрити витікання з каналізаційної труби у підвалі багатоповерхівки, нам розповіли читачі.
Почнемо з позитиву — чергова служба «Житлорембудсервісу» на дзвінки жителів міста відповідає, скарги реєструє та ремонтні бригади за викликом висилає. Про це нашій редакції розповіли мешканці будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова.
За її словами, коли вона прочитала гасло на автомобілі, то заспокоїлася, вважаючи що труби у підвалі відремонтували, а сморід, що все ще відчувався, скоро вивітриться. Проте, її надії не виправдалися, і у суботу, 2 грудня, разом із сусідом вона знову спустилася до підвалу.
Цього разу жінка не стала чекати ще два дні, і наступного дня, 3 грудня, знову спустилася у підвал, аби перевірити, чи відремонтували каналізаційну трубу.
У неділю жінка втретє викликала аварійну бригаду. Фахівці керуючої компанії знову приїхали. Цього разу два ремонтники сумлінно попрацювали понад годину і трубу таки полагодили.
У понеділок, 4 грудня, ми зателефонували мешканцю цього будинку, щоб дізнатися про стан справ з каналізаційною трубою.
У розмові з нашим виданням пані Тетяна дивувалася тому, що переважна більшість мешканців будинку протягом тижня відчували сморід у під’їзді та у своїх квартирах, проте ніяк на це не реагували. Хоча для того, щоб зателефонувати до аварійної служби та повідомити про виниклу проблему потрібно дві хвилини.
До речі, окрім дзвінків на виробничо-диспетчерську службу керуючої компанії кременчужани можуть надіслати листа особисто генеральному директору ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергію Зінченку. Відповідна можливість передбачена на головній сторінці сайту компанії.
Зв’язатися з представниками керуючої компанії можна також через зручну електронну форму на сторінці «Контакти» її офіційного сайту.
Така ж можливість є і для подачі скарг міському голові. Окрім телефонного повідомлення на службу допомоги мера (15-63), про будь-яку проблему можна повідомити на сайті Кременчуцької міської ради, де створений доволі зручний сервіс електронних звернень. Він дозволяє сформувати та відправити скаргу, на яку відповідні чиновники обов’язково зреагують та нададуть письмову відповідь. Напевно, це більш дієвий механізм, ніж дзвінок на 15-63. Щоправда, на написання скарги потрібно витратити трохи більше часу — близько 5 хвилин.
У розділі «Громадянам» обираємо підрозділ «Звернення громадян», натискаємо «Подати електронне звернення або петицію», обираємо «Подати звернення» та заповнюємо відповідну форму.
За порадою редакції, чоловік пані Тетяни направив таке електронне звернення на адресу міського голови з проханням зобов’язати керівників ТОВ «Житлорембудсервіс» організувати виконання робіт по ремонту каналізаційних труб у підвальному приміщенні будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова, та доручити фахівцям департаменту житлово-комунального господарства особисто проконтролювати якість виконання цих робіт.
Перед виходом матеріалу редакція звернулася за коментарем до керівника управляючої компанії.
Він запевнив редакцію, що вже сьогодні працівники підприємства проведуть необхідні роботи з закріплення каналізаційної труби у підвалі будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова, що дозволить надалі запобігти подібним аваріям.
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