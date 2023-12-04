Ремонтники «Житлорембудсервісу» три доби перекривали каналізаційну трубу у підвалі будинку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 609 Коментарів: 1

«Зроблю як треба» — таке гасло нанесено на автівки ремонтних бригад керуючої компанії ТОВ «Житлорембудсервіс», яка обслуговує більшу частину багатоповерхівок Кременчука. Втім, рекламним гаслам вірити можна не завжди. Саме про такий випадок, коли ремонтники «Житлорембудсервісу» три доби намагалися перекрити витікання з каналізаційної труби у підвалі багатоповерхівки, нам розповіли читачі.

На виклики аварійна бригада керуючої компанії виїжджає

Почнемо з позитиву — чергова служба «Житлорембудсервісу» на дзвінки жителів міста відповідає, скарги реєструє та ремонтні бригади за викликом висилає. Про це нашій редакції розповіли мешканці будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова.

— Я ще у понеділок почула якийсь неприємний сморід у під’їзді. Він не проходив й у наступні два дні. У четвер взяла ліхтарик та спустилася до підвалу. А там жахіття — з каналізаційної труби ллються стоки та частина підвалу ними затоплена. Зателефонувала до аварійної служби керуючої компанії «Житлорембудсервіс» — ремонтну бригаду прислали доволі швидко, — розповіла мешканка будинку Тетяна.

За її словами, коли вона прочитала гасло на автомобілі, то заспокоїлася, вважаючи що труби у підвалі відремонтували, а сморід, що все ще відчувався, скоро вивітриться. Проте, її надії не виправдалися, і у суботу, 2 грудня, разом із сусідом вона знову спустилася до підвалу.

— Труба так само протікала, а рівень каналізаційних стоків вже доходив до труб опалення. Тобто, аварійна бригада, що приїжджала у четвер, просто зімітувала ремонт, або ж відремонтувала щось не те. Знову зателефонували на аварійну службу «Житлорембудсервіс». Спершу почула відповідь, що вони «нічого не можуть зробити, а стоки поступово самі зійдуть». Стала наполегливо вимагати відремонтувати трубу. За дві години приїхала аварійна бригада і щось там вони знову робили, — продовжила свою розповідь Тетяна.

А от ремонтують лише з третього разу

Цього разу жінка не стала чекати ще два дні, і наступного дня, 3 грудня, знову спустилася у підвал, аби перевірити, чи відремонтували каналізаційну трубу.

— І знову теж саме. Труба тече, а підвал затоплений нечистотами. Їх рівень за добу піднявся ще вище і вже майже затопив труби опалення — тож невдовзі вони згниють і у підвалі прорве ще й ці труби. Сморід там стоїть страшенний. Ото такий виходить «сервіс» від «Житлорембудсервісу». Відтепер слоган на їхніх автівках «Зроблю як треба» розглядаю як глузування, або ж знущання з кременчужан, які платять цій компанії чималі кошти за обслуговування їхніх будинків, — додала пані Тетяна.

У неділю жінка втретє викликала аварійну бригаду. Фахівці керуючої компанії знову приїхали. Цього разу два ремонтники сумлінно попрацювали понад годину і трубу таки полагодили.

— Каналізаційна труба роз’єдналася. Ми її склали та прочистили, тобто виконали необхідні аварійні роботи. А далі сантехніки дільниці мають її укріпити, бо знову розвалиться. Диспетчеру ми про це повідомимо. Два тижні тому саме цю несправність ми вже усували, але трубу так ніхто і не закріпив, й тому її знову прорвало, — розповіли ремонтники кореспонденту «Кременчуцького Телеграфа» з нотками песимізму у голосі.

У понеділок, 4 грудня, ми зателефонували мешканцю цього будинку, щоб дізнатися про стан справ з каналізаційною трубою.

— Вранці перевірив. Вважаю, що боротьбу з трубою «Житлорембудсервіс» поки виграє з рахунком 3:1. І це завдяки третьому складу команди — маю на увазі третю аварійну бригаду. Проте, якщо для усунення кожного пориву вони будуть присилати три бригади та ліквідувати аварію протягом трьох діб, то сміло можуть ставити питання про підняття тарифів, — з гумором відповів Віктор Ш.

Не будьте байдужими!

У розмові з нашим виданням пані Тетяна дивувалася тому, що переважна більшість мешканців будинку протягом тижня відчували сморід у під’їзді та у своїх квартирах, проте ніяк на це не реагували. Хоча для того, щоб зателефонувати до аварійної служби та повідомити про виниклу проблему потрібно дві хвилини.

— Ми щомісячно платимо кошти керуючій компанії за обслуговування будинку і не треба соромитися телефонувати до її чергової служби та вимагати відповідної якості цих послуг. Особливо, якщо виникає якась аварійна ситуація. Не можна залишатися байдужими! Диспетчерська служба «Житлорембудсервіс» — 0674008067. Телефон служби допомоги мера — 15-63. Обидва телефони працюють цілодобово! Є якась проблема — телефонуйте та не сподівайтеся, що це за вас зробить хтось інший, — закликала Тетяна мешканців свого будинку та й усіх кременчужан.

До речі, окрім дзвінків на виробничо-диспетчерську службу керуючої компанії кременчужани можуть надіслати листа особисто генеральному директору ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергію Зінченку. Відповідна можливість передбачена на головній сторінці сайту компанії.

— Налагоджений механізм роботи — запорука успішного співробітництва та гарантія надання якісних послуг — є основною перевагою співробітництва з компанією, — зазначено біля кнопки для подачі звернення керівнику компанії.

Зв’язатися з представниками керуючої компанії можна також через зручну електронну форму на сторінці «Контакти» її офіційного сайту.

Як подати електронну скаргу меру

Така ж можливість є і для подачі скарг міському голові. Окрім телефонного повідомлення на службу допомоги мера (15-63), про будь-яку проблему можна повідомити на сайті Кременчуцької міської ради, де створений доволі зручний сервіс електронних звернень. Він дозволяє сформувати та відправити скаргу, на яку відповідні чиновники обов’язково зреагують та нададуть письмову відповідь. Напевно, це більш дієвий механізм, ніж дзвінок на 15-63. Щоправда, на написання скарги потрібно витратити трохи більше часу — близько 5 хвилин.

У розділі «Громадянам» обираємо підрозділ «Звернення громадян», натискаємо «Подати електронне звернення або петицію», обираємо «Подати звернення» та заповнюємо відповідну форму.

За порадою редакції, чоловік пані Тетяни направив таке електронне звернення на адресу міського голови з проханням зобов’язати керівників ТОВ «Житлорембудсервіс» організувати виконання робіт по ремонту каналізаційних труб у підвальному приміщенні будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова, та доручити фахівцям департаменту житлово-комунального господарства особисто проконтролювати якість виконання цих робіт.

Реакція керівників ТОВ «Житлорембудсервіс»

Перед виходом матеріалу редакція звернулася за коментарем до керівника управляючої компанії.

— Аварія виникла через технічні причини — підпір на зовнішньому колодязі водоканалу. Він має бути пустим, щоб вода стікала. А якийсь час він був повний і стокам не було куди йти, от вони й стікали до підвалу, — пояснив «Кременчуцькому Телеграфу» генеральний директор ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергій Зінченко.

Він запевнив редакцію, що вже сьогодні працівники підприємства проведуть необхідні роботи з закріплення каналізаційної труби у підвалі будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова, що дозволить надалі запобігти подібним аваріям.