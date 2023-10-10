У Кременчуцькому районі згорів житловий будинок

Вчора, 9 жовтня, о 7.10, у селі Хорішки, на вулиці Курилова Кременчуцького району згорів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції у Полтавській області.
Вогонь загасли о 10.10. Пожежа знищила житловий будинок та речі бувші у вжитку.
Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.
Попередньо, пожежа могла статися через пустощі дітей з вогнем.
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