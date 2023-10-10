Мобілізація на Кременчуччині: кого можуть призвати та які спеціалісти потрібні ЗСУ

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 1 945 Коментарів: 1

Вручити повістку можуть й військовозобов’язаним, які не мають досвіду військової служби, однак їх спеціальності потрібні для ЗСУ

З 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація. Військовозобов’язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років та жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей. Вони можуть отримати повістку та бути мобілізованими. Серед них є ті, кого призивають першочергово, а військовозобов’язані жінки можуть потрапити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням.

Як проводиться мобілізація

Мобілізувати, тобто вручити бойову повістку про мобілізацію, військовозобов’язаному можуть лише після проходження ВЛК та отримання висновку про придатність, або обмежену придатність до проходження військової служби. Це відбувається тоді, коли військовозобов’язаний згідно законодавства не має права на відстрочку або хоче служити попри наявність права на відстрочку.

Поповнити лави ЗСУ або інших військових формувань можна або шляхом призову по мобілізації, або шляхом підписання контракту про проходження військової служби.

В Україні першочергово мобілізують чоловіків, які мають досвід військової служби. Втім, вручити повістку можуть й тим військовозобов’язаним, які не мають такого досвіду, однак їх спеціальності потрібні для ЗСУ.

Куди відправляють після мобілізації

Підготовку мобілізованих з досвідом та без нього після призову проводять по різному. За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності у навчальних центрах, а офіцери запасу після військових кафедр — перепідготовку у вищих навчальних закладах.

— Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії і військово-облікові спеціальності. В першу чергу, звичайно, відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин. Всі решта військовозобов’язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки, ― пояснив Роман Горбач.

Начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко у вересні перед своїм звільненням розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що у деякі навчальні центри приймають не всіх мобілізованих, у зв’язку з тим, що там ведеться жорсткий відбір.

— Є такі навчальні центри. Наприклад, навчальні центри Десантно-штурмових військ. Там відбір проводиться дуже серйозний, тому не кожний туди може потрапити, навіть, якщо дуже бажає служити в ДШВ. Ретельно відбирають військовозобов’язаних тому, що їх, зокрема, направляють на навчання за кордон. Якщо ж мобілізований туди не потрапляє, то ми його перенаправляємо в інший навчальний центр, — пояснив Роман Сушко.

Він зазначив, що до мобілізації потрібно готуватися усім, кого ВЛК визнали придатними або обмежено придатними до проходження військової служби.

— Усі, хто пройшов ВЛК, визнаний придатним та не має право на відстрочку, однозначно будуть призивати. Ті, хто обмежено придатні — дивимося, яка у нього стаття, які обмеження, і тоді вже погоджуємо з обласним ТЦК, і вони нам визначають, куди їх можна направити. Тому, що були такі військові частини, які брали й обмежено придатних, ― додав Роман Сушко.

Це зокрема пояснюється й тим, що на початку повномасштабного вторгнення в основному призивали добровольців, а зараз їх чисельність зменшилася. За словами керівника РТЦК, на сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.

Мобілізації підлягають:

придатні та обмежено придатні військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться в запасі й мають чи не мають досвіду служби та не мають відстрочки;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони мають досвід військової служби (проходять службу в запасі) та не мають права на відстрочку;

придатні та обмежено придатні жінки віком від 18 до 60 років, якщо вони закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру і отримали первинне офіцерське звання та не мають права на відстрочку;

усі жінки від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, якщо вони придатні за станом здоров’я та не мають права на відстрочку — поки призов жінок проводиться тільки за їх власним бажанням;

виключені та зняті з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними й вони не вчиняли тяжкого та особливо тяжкого злочину;

особи з інвалідністю віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до проходження військової служби ― за їх власним бажанням;

військовозобов’язані від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними, які мають право на відстрочку ― за їх власним бажанням.

Полковник Роман Сушко пояснив, як відбувається мобілізація тих, хто за чинним законодавством не підлягає призову, але бажає потрапити да лав захисників України.

— Осіб з інвалідністю ми не призиваємо навіть за їх бажання. Якщо вони хочуть служити — направляємо їх на ВЛК і там комісія вирішує чи можуть вони служити. Непридатні до військової служби за станом здоров’я — так само. Якщо чоловік бажає служити, то пише заяву, інакше ми не можемо таку людину призвати. Призвати віком понад 60 років ми не можемо, тому що згідно з законом проходити військову службу можна тільки до 60 років. Багатодітних військовозобов’язаних ми можемо призвати, але якщо така особа сама напише заяву. А ще я вимагаю заяву від його дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати повернути чоловіка назад, — розповів колишній керівник Кременчуцького РТЦК.

Які спеціалісти потрібні в ЗСУ

Навіть якщо мобілізовані мають досвід військової служби, після отримання мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) нікого з них відразу на «нуль» не відправляють.

Їх скеровують до пункту постійної дислокації військової частини, де упродовж 3-4 тижнів з ними проводиться допідготовка та бойове злагодження. А усіх, хто ніколи не служили, обов’язково направляють до навчальних центрів, де вони окрім загальновійськової підготовки проходять підготовку по своїм військовим спеціальностям. Це може тривати від одного до 3-4 місяців, в залежності від складності спеціальності та місця навчання. Адже багатьох відправляють на навчання за кордон.

Навчальні центри ЗСУ також спеціалізуються на різних військових фахах. Наразі на фронті потрібні усі військові спеціальності: піхота, десантники, танкісти, артилеристи, сапери,

Під час прийому у навчальні центри ЗСУ мобілізованих перевіряють, зокрема стан їх здоров’я, і лише після цього розпочинають навчання. Декого повертають в ТЦК. Військкомат може направляти такого мобілізованого до іншого навчального центру ЗСУ для навчання іншої військової спеціальності відповідно до стану його здоров’я та морально-психологічних якостей. Наприклад, тих, кого не прийняли на навчання до навчального центру десантно-штурмових військ чи морської піхоти можуть потрапити до начального центру військ зв’язку чи логістики.

Нагадаємо, що внаслідок зміни від наказу Міноборони № 490 зменшено кількість хвороб, через які військовозобов’язаного можна визнати непридатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних під назвою «Оберіг». Він постійно доповнюється новою інформацією й станом на 4 жовтня наповнений на понад 90%. Завдяки реєстру ТЦК отримають дані всіх українських військовозобов’язаних й зможуть поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки до територіального центру.

Адресне оповіщення через місце роботи

Оповіщення військовозобов’язаних проводиться не тільки за місцем проживання, а й за місцем роботи. Для цього начальник РТЦК направляє керівнику підприємства розпорядження про направлення відповідних працівників до ТЦК для уточнення облікових даних. Втім, не всі керівники сумлінно виконують ці розпорядження.

— У нас понад 1,5 тисячі підприємств. На наші розпорядження щодо військового обліку вони в основному відповідь дають. Краще це роблять великі підприємства — з ними простіше працювати. Нажаль, є 47 малих підприємств, які відмовляються від ведення військового обліку. Тому будемо виходити на начальника районної військової адміністрації, щоб якось вплинути на ці підприємства, — розповів Роман Сушко нашій редакції у вересні.

Його наступник т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков на брифінгу 10 жовтня розповів, що триває робота з керівниками підприємств щодо організації роботи по оповіщенню їх працівників та направлення їх для уточнення облікових даних до Кременчуцького ТЦК та СП. На адресу підприємств направлені відповідні розпорядження. Проте, досі не вдалося встановити адреси 73 підприємств, зареєстрованих на території району.

Мирослав Волков також розповів про впровадження в роботу військкомату електронного реєстру військовозобов’язаних та вручення повісток патрулями на вулицях міста.

— Електронна система «Оберіг» наповнюється даними про військовозобов’язаних і ця робота знаходиться вже на завершальному етапі. Поки вона нам суттєво не спростила роботу, проте, сподіваємося, що спростить після завершення її наповнення. А щодо патрулів на вулицях — ми віддаємо перевагу адресному оповіщенню, щоб не наводити жахів на містян. На жаль, люди досі не розуміють, що потрібно з’явитися до військкомату для оновлення своїх даних, а деякі керівники підприємств не забезпечують явку своїх працівників. А їхні мобілізаційні відділи та відділи кадрів не працюють належним чином. Будемо це виправляти, — заявив Мирослав Волков.

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