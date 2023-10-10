Мобілізація на Кременчуччині: кого можуть призвати та які спеціалісти потрібні ЗСУ

Вручити повістку можуть й військовозобов’язаним, які не мають досвіду військової служби, однак їх спеціальності потрібні для ЗСУ
З 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація. Військовозобов’язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років та жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей. Вони можуть отримати повістку та бути мобілізованими. Серед них є ті, кого призивають першочергово, а військовозобов’язані жінки можуть потрапити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням.
Як проводиться мобілізація
Мобілізувати, тобто вручити бойову повістку про мобілізацію, військовозобов’язаному можуть лише після проходження ВЛК та отримання висновку про придатність, або обмежену придатність до проходження військової служби. Це відбувається тоді, коли військовозобов’язаний згідно законодавства не має права на відстрочку або хоче служити попри наявність права на відстрочку.
Поповнити лави ЗСУ або інших військових формувань можна або шляхом призову по мобілізації, або шляхом підписання контракту про проходження військової служби.
В Україні першочергово мобілізують чоловіків, які мають досвід військової служби. Втім, вручити повістку можуть й тим військовозобов’язаним, які не мають такого досвіду, однак їх спеціальності потрібні для ЗСУ.
Куди відправляють після мобілізації
Підготовку мобілізованих з досвідом та без нього після призову проводять по різному. За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності у навчальних центрах, а офіцери запасу після військових кафедр — перепідготовку у вищих навчальних закладах.
Начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко у вересні перед своїм звільненням розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що у деякі навчальні центри приймають не всіх мобілізованих, у зв’язку з тим, що там ведеться жорсткий відбір.
Він зазначив, що до мобілізації потрібно готуватися усім, кого ВЛК визнали придатними або обмежено придатними до проходження військової служби.
Це зокрема пояснюється й тим, що на початку повномасштабного вторгнення в основному призивали добровольців, а зараз їх чисельність зменшилася. За словами керівника РТЦК, на сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.
Мобілізації підлягають:
Полковник Роман Сушко пояснив, як відбувається мобілізація тих, хто за чинним законодавством не підлягає призову, але бажає потрапити да лав захисників України.
Які спеціалісти потрібні в ЗСУ
Навіть якщо мобілізовані мають досвід військової служби, після отримання мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) нікого з них відразу на «нуль» не відправляють.
Їх скеровують до пункту постійної дислокації військової частини, де упродовж 3-4 тижнів з ними проводиться допідготовка та бойове злагодження. А усіх, хто ніколи не служили, обов’язково направляють до навчальних центрів, де вони окрім загальновійськової підготовки проходять підготовку по своїм військовим спеціальностям. Це може тривати від одного до 3-4 місяців, в залежності від складності спеціальності та місця навчання. Адже багатьох відправляють на навчання за кордон.
Навчальні центри ЗСУ також спеціалізуються на різних військових фахах. Наразі на фронті потрібні усі військові спеціальності: піхота, десантники, танкісти, артилеристи, сапери,
Під час прийому у навчальні центри ЗСУ мобілізованих перевіряють, зокрема стан їх здоров’я, і лише після цього розпочинають навчання. Декого повертають в ТЦК. Військкомат може направляти такого мобілізованого до іншого навчального центру ЗСУ для навчання іншої військової спеціальності відповідно до стану його здоров’я та морально-психологічних якостей. Наприклад, тих, кого не прийняли на навчання до навчального центру десантно-штурмових військ чи морської піхоти можуть потрапити до начального центру військ зв’язку чи логістики.
Нагадаємо, що внаслідок зміни від наказу Міноборони № 490 зменшено кількість хвороб, через які військовозобов’язаного можна визнати непридатним до проходження військової служби.
Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних під назвою «Оберіг». Він постійно доповнюється новою інформацією й станом на 4 жовтня наповнений на понад 90%. Завдяки реєстру ТЦК отримають дані всіх українських військовозобов’язаних й зможуть поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки до територіального центру.
Адресне оповіщення через місце роботи
Оповіщення військовозобов’язаних проводиться не тільки за місцем проживання, а й за місцем роботи. Для цього начальник РТЦК направляє керівнику підприємства розпорядження про направлення відповідних працівників до ТЦК для уточнення облікових даних. Втім, не всі керівники сумлінно виконують ці розпорядження.
Його наступник т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков на брифінгу 10 жовтня розповів, що триває робота з керівниками підприємств щодо організації роботи по оповіщенню їх працівників та направлення їх для уточнення облікових даних до Кременчуцького ТЦК та СП. На адресу підприємств направлені відповідні розпорядження. Проте, досі не вдалося встановити адреси 73 підприємств, зареєстрованих на території району.
Мирослав Волков також розповів про впровадження в роботу військкомату електронного реєстру військовозобов’язаних та вручення повісток патрулями на вулицях міста.
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