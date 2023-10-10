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Надзвичайні новини

У Кременчуці 57-річний киянин намагався підпалити два автомобілі у приватному дворі

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 503 Коментарів: 1

 

Наразі поліція затримала злочинця

8 жовтня, близько 20.40, у Кременчуці, на вулиці Автозаводській 57-річний киянин намагався підпалити невідомою речовиною автомобілі на території приватного домоволодіння. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

До поліції звернулася 36-річна власниця домогосподарства.

 

Попередньо слідчі встановили, що на двох автомобілях, які були у дворі є пошкодження. Речові докази поліціянти вилучили.

 

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 і частиною 2 статті 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: підпал автомобіль поліція Полтавщини
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Коментарі: 1

624
Andron777:
Сьогодні, 12:17

А чого він з Києва приїхав в Кременчук, щоб машини палити?smirk


1 0

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