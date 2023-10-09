Кременчуцький РТЦК проводить адресне оповіщення призовників та розшукує 73 підприємства

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводить планові заходи для забезпечення виконання мобілізаційних завдань.
Про це під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков (на фото зліва).
Мирослав Волков зазначив, що триває робота з керівниками підприємств щодо організації роботи з оповіщення їх працівників та направлення їх для уточнення облікових даних до Кременчуцького ТЦК та СП. На адресу підприємств направлені відповідні розпорядження. Проте, досі не вдалося встановити адреси 73 підприємств, зареєстрованих на території району.
Його доповнив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, який зазначив, що має бути справедливе та рівномірне розподілення мобілізаційного навантаження між усіма підприємствами району.
Мирослав Волков також відповів на питання журналістів щодо впровадження в роботу військкомату електронного реєстру військовозобов’язаних та вручення повісток патрулями на вулицях міста.
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