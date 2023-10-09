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Кременчуцький РТЦК проводить адресне оповіщення призовників та розшукує 73 підприємства

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 329 Коментарів: 1

 

Мобілізація до лав ЗСУ на Кременчуччині проводиться згідно з встановленими плановими завданнями

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводить планові заходи для забезпечення виконання мобілізаційних завдань.

Про це під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков (на фото зліва).

— Наш ТЦК в плановому режимі виконує заходи з мобілізації військовозобов’язаних та транспортних засобів, — пояснив він.

Мирослав Волков зазначив, що триває робота з керівниками підприємств щодо організації роботи з оповіщення їх працівників та направлення їх для уточнення облікових даних до Кременчуцького ТЦК та СП. На адресу підприємств направлені відповідні розпорядження. Проте, досі не вдалося встановити адреси 73 підприємств, зареєстрованих на території району.

Його доповнив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, який зазначив, що має бути справедливе та рівномірне розподілення мобілізаційного навантаження між усіма підприємствами району.

— Наше завдання забезпечити надання мобілізаційних даних з кожного підприємства та мотивувати їх керівників на співпрацю з районним ТЦК, — зазначив начальник РВА.

Мирослав Волков також відповів на питання журналістів щодо впровадження в роботу військкомату електронного реєстру військовозобов’язаних та вручення повісток патрулями на вулицях міста.

— Електронна система «Оберіг» наповнюється даними про військовозобов’язаних і ця робота знаходиться вже на завершальному етапі. Поки вона нам суттєво не спростила роботу, проте, сподіваємося, що спростить після завершення її заповнення. А щодо патрулів на вулицях — ми віддаємо перевагу адресному оповіщенню, щоб не наводити жахів на містян. На жаль, люди досі не розуміють, що потрібно з’явитися до військкомату для оновлення своїх даних, а деякі керівники підприємств не забезпечують явку своїх працівників. А їхні мобілізаційні відділи та відділи кадрів не працюють належним чином. Будемо це виправляти, — пояснив Мирослав Волков.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцький РТЦК та СП мобілізація військовий облік військкомат
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Коментарі: 1

1 115
evil:
Сьогодні, 16:01

Есть две компании. "ЭстетМастурбатор" Терещенко и ТОВ «Активбуд-М» от конченых фиолетовых мародеров кременчугской мэрии.Какое плановое задание пооучили эти два предприятия ?


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