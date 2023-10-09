Виїхав з окупації та пішов воювати: у Кременчуці попрощалися із Сергієм Кононенком

Загинув у ході бойових дій 2 жовтня 2023 року у населеному пункті Міньківка, Бахмутського району Донецької області
Сьогодні, 9 жовтня, у Кременчуці попрощалися з 36-річним молодшим лейтенантом із Запоріжжя Сергієм Валентиновичем Кононенком.
Сергій Кононенко народився 13 березня 1987 року, у місті Токмак Запорізької області. Проживав Сергій у селі Вишневе Запорізької області. З початком великої війни Сергій разом з мамою, сестрою та нареченою приїхали до нашого міста.
26 травня 2023 року Сергій Кононенко пішов до Кременчуцького РТЦК та СП, звідти був направлений на навчання, там здобув військове звання молодшого лейтенанта. Тоді його направили в одну з військових частин.
Загинув військовий 2 жовтня 2023 року у населеному пункті Міньківка, Бахмутського району Донецької області.
Рідні та друзі Сергія розповідають, що це була дуже хороша та працьовита людина. Він хотів сім'ю та війна порушила усі плани.
Багато людей сьогодні прийшли провести Сергія Кононенка в останню путь. Серед них друзі, сусіди, товариші та рідні загиблого.
Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Сергія залишилися мати, сестра та на все життя наречена.
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