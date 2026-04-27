Кременчуцького лікаря-волонтера Артема Марченка мобілізували. Перед цим він сам повідомляв у соцмережах, що перебуває у територіальному центтрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це стало відомо з його сторінки у Facebook.

Згодом допис про ситуацію опублікувала його мати. Вона написала, що чоловіка нібито повезли до ТЦК «підписати постанову», після чого його мобілізували.

— Сумно, коли «замовляють» волонтерів, і випадково з’являється поліція і тебе везуть в ТЦК ніби підписати постанову, і через хвилину зникає патрульна «пані» і тебе закривають на замок, — написала вона.

Артем Марченко — кременчуцький волонтер і медик, керівник благодійного фонду «Центр волонтерської допомоги Артема Марченко».

Також Марченко отримував волонтерські відзнаки. У 2023 році він став переможцем регіонального конкурсу «Благодійна Полтавщина-2022» у номінації «Волонтер року».

Торік «Кременчуцький Телеграф» писав, що волонтер отримав статуетку святого Пантелеймона Полтавщини під час урочистостей до Дня медичного працівника. Він був одним із 16 претендентів на Орден Святого Пантелеймона.