Сьогодні, 27 квітня, зранку у Полтавському районі зафіксували падіння російського безпілотника. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За попередніми даними, звернень до екстрених служб щодо пожежі чи постраждалих наразі не надходило.

Як повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова о 10.22, в одному з дачних кооперативів є пошкодження, вибухова хвиля вибила вікна і скління теплиць.

На місці вже працюють фахівці, які фіксують пошкодження. Через специфіку пошкоджень видача матеріального резерву здійснюється за заявкою через мобільний штаб.

Станом на 10.00 постраждалих чи поранених немає.

Нагадаємо, що 19 квітня у Полтавському районі дрони поцілили в залізничну інфраструктуру та локомотив. За день до цього на Миргородщині дрон влучив у підприємство й пошкодив обладнання.