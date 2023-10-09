У Лубнах 14-річний підліток побив 28-річного чоловіка і відібрав 19 тис. гривень

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У Лубнах поблизу багатоповерхівки 14-річний хлопець напав на 28-річного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, підліток погрожував ножем 28-річному, після цього побив та відібрав у нього 3 тисячі гривень. Після цього він наказав потерпілому йти до напіврозваленої будівлі, де продовжив його бити. А потім відібрав срібло й телефон. А за допомогою фінансового мобільного додатку перерахував 19 тисяч гривень на банківську карту свого товариша, який виконував роль пособника.

Наразі хлопцям повідомили про підозру, одному з них вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу другому учаснику розбою.

Наразі поліція повідомила 14-річному хлопцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, а 17-річному співучаснику інкримінують частину 5 статті 27 частини 4 статті 187 (Розбій, вчинений групою осіб, діючи як пособник, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Хлопцю загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.