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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині продали ручний протитанковий гранатомет та гранату за 17,5 тисяч гривень

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 167

 

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

На Полтавщині поліція затримала 23-річного та 30-річного чоловіків за підозрою у торгівлі гранатами та вогнепальною зброєю. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Спільників «взяли» на гарячому – після продажу ручного протитанкового гранатомета та гранати Ф-1 за 17,5 тисяч гривень.

 

Під час обшуків вдома у чоловіків та в автомобілях, якими вони користувалися, слідчі вилучили гранату із запалом, набої та магазини до автоматичної зброї. Крім того, правоохоронці ще знайшли згорток з канабісом та зіп-пакет з кристалічною речовиною. Речові докази спрямували на відповідні судові експертизи.

 

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже вручили підозри та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень.

Наразі здійснюється досудове розслідування за ч. ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також триває комплекс необхідних слідчих дій та оперативних заходів для встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до незаконного обігу зброї.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Автор: Дарія Згура
Теги: зброя продаж поліція Полтавщини
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