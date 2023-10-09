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Кременчук, Війна

Розвіднику Сергію Карайбіді у Кременчуцькій РВА вручили другий орден «За мужність»

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 295

 

Він захищав Україну з 2015 року і перший орден отримав в зоні проведення АТО

Сьогодні старшому солдату Сергію Карайбіді в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації вручили орден «За мужність» ІІ ступеню. Нагороду захиснику України передав начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, а Указ Президента України № 493 від 12 липня 2022 року про нагородження зачитав т.в.о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

 

Згідно з Указом Президента України, старший солдат Сергій Карайбіда нагороджений за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Він народився 14 серпня 1975 року, а 18 грудня 2015 року був прийнятий на військову службу за контрактом до 17-го окремого мотопіхотного батальйону «Кіровоград» 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Брав участь у боях за територіальну цілісність та незалежність України в зоні проведення АТО на Донецькому напрямку. Тоді ж був нагородження орденом «За мужність» вперше. Сергій Карайбіда приніс цей свій перший орден на друге нагородження.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну він перебував у складі свого підрозділу на лінії зіткнення на Донбасі, де прийняв бій.

На нагородження до районної військової адміністрації разом з Героєм прийшли його дружина Оксана та діти Іван та Марія. Дружина розповіла, що у 2015 році спочатку була проти того, щоб Сергій йшов на війну, адже їх донечці тоді було лише 3 місяці. Але все ж прийняла його вибір, а потім завжди в усьому підтримувала свого чоловіка.

 

На питання журналістів, чому він тоді пішов на війну, Сергій Карайбіда відповів по військовому коротко: «А хто, крім нас?»

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік побажав Сергію Карайбіді найшвидшого одужання, а коли з’ясувалося, що у його донечки Марії сьогодні День народження – вручив їй солодкий подарунок.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нагородження орден «За мужність» Кременчуцький РТЦК та СП АТО
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