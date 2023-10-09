Понад 30 закладок: у Полтаві поліціянти спіймали двох розповсюджувачів наркотиків

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 256

Юнакам загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

У Полтаві поліціянти виявили у 18-річного та 23-річного місцевих молодиків понад 30 закладок з наркотиками, які вони не встигли розкласти. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення юнакам про підозри та обрання їм запобіжних заходів – тримання під вартою.

Також поліція зараз встановлює канал постачання наркотиків та інших осіб, ймовірно причетних до незаконного обігу наркотиків.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Юнакам загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.