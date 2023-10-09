Чи перенесуть шкільні канікули, коли почнеться опалювальний сезон та чи відключатимуть світло на Кременчуччині

Рішення про перенесення шкільних канікул, щоб відтермінувати початок опалювального сезону у навчальних закладах, прийматиме Міністерство освіти. При цьому усі школи нашого району готові до початку опалювального сезону.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Відповідаючи на питання журналістів щодо графіка відключення електроенергії, він заявив, що відключати житлові будинки за цим графіком будуть лише у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи нестачі потужності в енергосистемі країни.
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