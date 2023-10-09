Чи перенесуть шкільні канікули, коли почнеться опалювальний сезон та чи відключатимуть світло на Кременчуччині

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 732

Рішення про перенесення шкільних канікул, щоб відтермінувати початок опалювального сезону у навчальних закладах, прийматиме Міністерство освіти. При цьому усі школи нашого району готові до початку опалювального сезону.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Технічно усі готові. Як тільки середньодобова температура повітря протягом трьох днів опуститься нижче +8 градусів, опалення включать не тільки у школах, а й в усіх закладах соціальної сфери, а потім у житлових будинках. Наприкінці тижня прогнозують потепління, - зазначив очільник РВА.

Відповідаючи на питання журналістів щодо графіка відключення електроенергії, він заявив, що відключати житлові будинки за цим графіком будуть лише у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи нестачі потужності в енергосистемі країни.