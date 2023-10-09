Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Чи перенесуть шкільні канікули, коли почнеться опалювальний сезон та чи відключатимуть світло на Кременчуччині

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 732

 

Опалення у школах включать, коли температура повітря опуститься до встановленої межі

Рішення про перенесення шкільних канікул, щоб відтермінувати початок опалювального сезону у навчальних закладах, прийматиме Міністерство освіти. При цьому усі школи нашого району готові до початку опалювального сезону.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Технічно усі готові. Як тільки середньодобова температура повітря протягом трьох днів опуститься нижче +8 градусів, опалення включать не тільки у школах, а й в усіх закладах соціальної сфери, а потім у житлових будинках. Наприкінці тижня прогнозують потепління, - зазначив очільник РВА.

Відповідаючи на питання журналістів щодо графіка відключення електроенергії, він заявив, що відключати житлові будинки за цим графіком будуть лише у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи нестачі потужності в енергосистемі країни.

- Ми повинні бути готові до будь-яких обставин. Саме тому і розроблений графік відключення. Але це не означає, що будуть відключати за цим графіком з якоїсь дати. Відключення будуть лише у разі виникнення надзвичайної ситуації, - пояснив Олег Лєднік. 
2
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА опалення канікули графік відключень школи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх