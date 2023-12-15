«Нам не залишили вибору, просто закрили наш садок майже на два роки», — батьки вихованців садочка №36, який реорганізують

За міським планом реорганізації дитячих садків, у Кременчуці об'єднають десять дошкільних закладів, з них зроблять п'ять працюючих. Так сталося і з ДНЗ №36, який об'єднують з ДНЗ № 70. Нам вдалося поговорити з мамами дошкільнят та вихователем 36 садочка. Що вони кажуть про «консервування» садочка читайте у матеріалі
У Кременчуці реорганізовують садочки, про це нещодавно повідомили у департаменті освіти міста. Серед причин називають зменшення кількості заявок на відвідування.
14 грудня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький розповів, що об'єднання торкнеться садочків, які знаходяться поряд.
Зазначимо, що дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) № 36 знаходиться на вулиці Київська, а №70 — на вулиці Миру. Як кажуть батьки дошкільнят, їм «просто не лишили вибору», створивши всі умови для того, щоб забирали документи із ДНЗ № 36.
За словами Людмили, не відкривали садочок через відсутність бомбосховища. Жінка розповіла, що батьки були готові самостійно ремонтувати укриття у 36 садочку, втім, у закладі їм повідомили, що крім бомбосховища, відсутня пожежна сигналізація.
Богдана також одна з тих, кого не влаштувало об'єднання садочків.
Нам вдалося поспілкуватися з вихователькою, яка працювала у 36 садочку. Жінка приховує ім'я, аби уникнути подальшого тиску. Вона розповіла, що до війни у садочку було 4 групи та близько 80 дітей. Зараз усіх працівників ДНЗ влаштували в інші садочки, які знаходяться у різних районах Кременчука. Що ж до дітей:
Нагадаємо, що у 2024 році на освіту у Кременчуці планують витратити 512 млн грн. На облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука загалом виділили 92 млн грн, і 44 млн грн з цієї суми вже заплатили підрядникам за виконані роботи. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.
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