«Нам не залишили вибору, просто закрили наш садок майже на два роки», — батьки вихованців садочка №36, який реорганізують

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 922

За міським планом реорганізації дитячих садків, у Кременчуці об'єднають десять дошкільних закладів, з них зроблять п'ять працюючих. Так сталося і з ДНЗ №36, який об'єднують з ДНЗ № 70. Нам вдалося поговорити з мамами дошкільнят та вихователем 36 садочка. Що вони кажуть про «консервування» садочка читайте у матеріалі

У Кременчуці реорганізовують садочки, про це нещодавно повідомили у департаменті освіти міста. Серед причин називають зменшення кількості заявок на відвідування.

— Є заклади, які фактично залишаються без дітей, немає заявок на прийом. Це віддалені мікрорайони, наприклад, 36 садочок. Що ми робимо з цими закладами? Залишаємо охорону, матеріально відповідальних осіб, двірника, решті працівників пропонуємо перейти у інші заклади, — говорив директор департаменту освіти Геннадій Москалик.

14 грудня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький розповів, що об'єднання торкнеться садочків, які знаходяться поряд.

— У нас часто у місті була ситуація така, що відомчі садочки підприємств розташовувалися фактично паркан в паркан. Зараз, коли ці всі садочки на балансі департаменту освіти, раціонально використовувати можливості об'єднання закладів, — розповідає мер міста.

Зазначимо, що дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) № 36 знаходиться на вулиці Київська, а №70 — на вулиці Миру. Як кажуть батьки дошкільнят, їм «просто не лишили вибору», створивши всі умови для того, щоб забирали документи із ДНЗ № 36.

— Дітей була повна група до карантину. Сюди водили малечу з Піщаного, з «Кар'єра», але ви тільки уявіть, майже два роки садочок жодного дня не працював! Що робити батькам? Нам дали вибір без вибору, адже хіба можна скільки часу чекати на відкриття садочка? Нам влітку запропонували альтернативу, але до іншого закладу нам їздити незручно, — каже Людмила, яка раніше водила дитину в цей садочок.

За словами Людмили, не відкривали садочок через відсутність бомбосховища. Жінка розповіла, що батьки були готові самостійно ремонтувати укриття у 36 садочку, втім, у закладі їм повідомили, що крім бомбосховища, відсутня пожежна сигналізація.

— Це хороший садок. Чому неможливо зробити сигналізацію? В садочку є приміщення, з якого можна було б зробити бомбосховище. Ми з батьками самі вже були готові допомагати його облаштовувати. Зараз я воджу дитину у приватний садочок, бо не маю іншого вибору. Там нема бомбосховища, — говорить Людмила.

Богдана також одна з тих, кого не влаштувало об'єднання садочків.

— До 36-го ми йшли пішки, це було зручно, до 70-го треба їхати транспортом, а потім ще йти від зупинки. Влітку, коли нам запропонували альтернативу, нам сказали, що укриття буде у школі. Нам це не підходить, — говорить Богдана.

Нам вдалося поспілкуватися з вихователькою, яка працювала у 36 садочку. Жінка приховує ім'я, аби уникнути подальшого тиску. Вона розповіла, що до війни у садочку було 4 групи та близько 80 дітей. Зараз усіх працівників ДНЗ влаштували в інші садочки, які знаходяться у різних районах Кременчука. Що ж до дітей:

— Малеча також порозходилася по різних садочках, — розповіла вихователька.

Нагадаємо, що у 2024 році на освіту у Кременчуці планують витратити 512 млн грн. На облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука загалом виділили 92 млн грн, і 44 млн грн з цієї суми вже заплатили підрядникам за виконані роботи. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.