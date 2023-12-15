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Кременчук, Гроші, Освіта

На харчування дітей у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 млн гривень

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 293

 

Вартість харчування як для дошкільнят, так і для школярів залишається такою ж, як і у 2023 році

На харчування дітей, зокрема і пільгових категорій, у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 мільйони гривень. Про це на депутатському семінарі 13 грудня розповіла директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко. Варто зазначити, що вартість харчування як для дошкільнят, так і для школярів залишається такою ж, як і у 2023 році.

Харчування у дитячих садках

У дитячих садках батьки платитимуть за харчування вихованців 80% від суми, інші 20% покриватиме місто.

Повна вартість денного харчування у дитсадках складає:

  • групи молодшого віку (3-4 роки) — 52 гривні;
  • групи середнього та передшкільного віку (5-7 років) — 65 гривень.

Міська влада компенсуватиме:

  • у групах молодшого віку — 10,40 грн на день від загальної суми;
  • у групах середнього та передшкільного віку — 13 грн на день від загальної суми.

Розмір плати для батьків зменшується на 50%, якщо вони мають понад двоє дітей, та статус багатодітних.

Взагалі звільняються від плати за харчування батьки дітей:

  • з малозабезпечених сімей;
  • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, які відвідують заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні);
  • сиріт та позбавлених батьківського піклування;
  • з інвалідністю;
  • з особливими освітніми потребами, які навчаються та виховуються в інклюзивних групах;
  • працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • батьки або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Харчування у школах

У школах учні-пільговики харчуватимуться за такими цінами (усю суму компенсуватиме місто):

  • 1-4 класи — 36 грн;
  • 5-8 — 40 грн;
  • 9-11 — 45 грн.

За кошти батьків діти зможуть поїсти за такі суми:

  • сніданок (без першої страви) — 45 грн;
  • обід (1-4 класи) — 54 грн;
  • обід (5-8 класи) — 60 грн;
  • обід (9-11 класи) — 67,50 грн.

Директор міського департаменту освіти Геннадій Москалик під час засідання комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації розповів, що у Кременчуці 1309 дітей учасників бойових дій. Вони можуть за кошти міського бюджету харчуватися у садках та отримувати обіди у школах. Раніше для такої пільги треба було надати посвідчення батька-учасника бойових дій, а зараз достатньо довідки, що батько на службі.

Під час депутатського семінару Тетяна Неіленко також зазначила, що у наступному році передбачена допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування — 1810 грн на особу. Цю виплату одноразово отримають 25 людей у Кременчуці, яким у 2024 році виповниться 18 років.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту і культури. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pkrv.dp.gov.ua
Теги: харчування діти школярі дитсадки
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