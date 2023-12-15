На харчування дітей у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 млн гривень

На харчування дітей, зокрема і пільгових категорій, у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 мільйони гривень. Про це на депутатському семінарі 13 грудня розповіла директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко. Варто зазначити, що вартість харчування як для дошкільнят, так і для школярів залишається такою ж, як і у 2023 році.
У дитячих садках батьки платитимуть за харчування вихованців 80% від суми, інші 20% покриватиме місто.
Повна вартість денного харчування у дитсадках складає:
Міська влада компенсуватиме:
Розмір плати для батьків зменшується на 50%, якщо вони мають понад двоє дітей, та статус багатодітних.
Взагалі звільняються від плати за харчування батьки дітей:
У школах учні-пільговики харчуватимуться за такими цінами (усю суму компенсуватиме місто):
За кошти батьків діти зможуть поїсти за такі суми:
Директор міського департаменту освіти Геннадій Москалик під час засідання комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації розповів, що у Кременчуці 1309 дітей учасників бойових дій. Вони можуть за кошти міського бюджету харчуватися у садках та отримувати обіди у школах. Раніше для такої пільги треба було надати посвідчення батька-учасника бойових дій, а зараз достатньо довідки, що батько на службі.
Під час депутатського семінару Тетяна Неіленко також зазначила, що у наступному році передбачена допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування — 1810 грн на особу. Цю виплату одноразово отримають 25 людей у Кременчуці, яким у 2024 році виповниться 18 років.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту і культури. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.
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