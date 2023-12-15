Які витрати у сфері медицини у 2024 році даватимуть додаткове навантаження на бюджет Кременчука — міськрада

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 230

Мер зазначає, що на міський бюджет лягло додаткове навантаження, бо треба утримувати ті медзаклади, від яких відмовилася область чи держава

На сферу охорони здоров’я у 2024 році планують витратити 125,2 мільйона гривень. Про це на депутатському семінарі розповіла директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко. Ця сума піде на виконання місцевих програм розвитку та підтримки комунальних медзакладів, а також на оплату комунальних послуг та утримання централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я.

Зокрема коштом місцевого бюджету (сума — майже 32 млн гривень) фінансувати будуть:

дерматовенерологічну службу та патанатомію у лікарні «Придніпровська»;

дитячу міську стоматологічну поліклініку, оскільки вона не підписала пакет з Національною службою здоров’я України на 2024 рік;

опікове відділення та відділення лікування залежностей лікарні планового лікування.

— Усі ці функції, які б могла виконувати обласна медицина, виконує Кременчук, попри те, що послуги надаються не лише кременчужанам, — зазначив міський голова Віталій Малецький та наголосив, що утримання цих установ дає додаткове навантаження на бюджет міста.

Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа на запитання депутатки Лариси Гориславець пояснив, що пакет НСЗУ у дитячій стоматології покриває лише невідкладну допомогу — а це максимум 5% від усіх звернень. Інша допомога — планова, і її НСЗУ не покриває, гроші йдуть з міського бюджету.

Такого пакета, як «Надання комбустіологічної допомоги» в НСЗУ наразі немає, хоча обіцяють, що він може з’явитися у наступному році. Тож лікування хворих з опіками у лікарні планового лікування оплачується як операції на шкірі та підшкірній клітковині.

— Тобто лікування опіку з пересадкою шкіри по розцінках НСЗУ коштує стільки, скільки вскриття фурункулу, — коментує Максим Середа, натякаючи, що доводиться дофінансовувати опікове відділення.

Лікування залежностей покривається державою частково, але у лікарні планового лікування є цілодобова служба, яка працює з поліцією — проводить експертизи на стан сп’яніння. І туди приїздять водії не лише з Кременчука, а й з найближчих сіл.

— Тобто ми фактично виконуємо роль регіонального медичного центру з широким спектром медичних послуг за кошти місцевого бюджету, за кошти платників податків Кременчука, — каже Віталій Малецький про цю цілодобову службу.

Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували обласні наркологічний та психіатричний диспансери, і по суті вони тепер діють на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування як її відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей. Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер переходить з обласного підпорядкування на баланс Кременчука та продовжить працювати як новостворене відділення лікарні «Придніпровська».

Те саме може статися і з онкодиспансером – його можуть забрати з області на баланс міста. Але мер Віталій Малецький зазначив, що Кременчук прийме його у тому випадку, якщо в онкодиспансері за кошти обласного бюджету добудують діагностичне відділення. У протилежному випадку треба буде вкласти у недобудований об'єкт кілька десятків мільйонів гривень, а місто не «потягне» такого.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту і культури. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.