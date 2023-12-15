Які витрати у сфері медицини у 2024 році даватимуть додаткове навантаження на бюджет Кременчука — міськрада

Мер зазначає, що на міський бюджет лягло додаткове навантаження, бо треба утримувати ті медзаклади, від яких відмовилася область чи держава
На сферу охорони здоров’я у 2024 році планують витратити 125,2 мільйона гривень. Про це на депутатському семінарі розповіла директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко. Ця сума піде на виконання місцевих програм розвитку та підтримки комунальних медзакладів, а також на оплату комунальних послуг та утримання централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я.
Зокрема коштом місцевого бюджету (сума — майже 32 млн гривень) фінансувати будуть:
Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа на запитання депутатки Лариси Гориславець пояснив, що пакет НСЗУ у дитячій стоматології покриває лише невідкладну допомогу — а це максимум 5% від усіх звернень. Інша допомога — планова, і її НСЗУ не покриває, гроші йдуть з міського бюджету.
Такого пакета, як «Надання комбустіологічної допомоги» в НСЗУ наразі немає, хоча обіцяють, що він може з’явитися у наступному році. Тож лікування хворих з опіками у лікарні планового лікування оплачується як операції на шкірі та підшкірній клітковині.
Лікування залежностей покривається державою частково, але у лікарні планового лікування є цілодобова служба, яка працює з поліцією — проводить експертизи на стан сп’яніння. І туди приїздять водії не лише з Кременчука, а й з найближчих сіл.
Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували обласні наркологічний та психіатричний диспансери, і по суті вони тепер діють на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування як її відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей. Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер переходить з обласного підпорядкування на баланс Кременчука та продовжить працювати як новостворене відділення лікарні «Придніпровська».
Те саме може статися і з онкодиспансером – його можуть забрати з області на баланс міста. Але мер Віталій Малецький зазначив, що Кременчук прийме його у тому випадку, якщо в онкодиспансері за кошти обласного бюджету добудують діагностичне відділення. У протилежному випадку треба буде вкласти у недобудований об'єкт кілька десятків мільйонів гривень, а місто не «потягне» такого.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту і культури. Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 15 грудня.
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