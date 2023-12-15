Уночі на Полтавщині військові протиповітряної оборони збили російський безпілотник

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 517

У ніч на 15 грудня військові збили російський безпілотник у небі над Полтавщиною. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України.

Повітряна тривога у Полтавській області тривала протягом пів години — з 1.19 до 1.49.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, дрон збили о 1.29 над Горішніми Плавнями. Уламки впали на територію одного з підприємств. Руйнувань чи потерпілих не зафіксовано.

Військові РФ атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Крім Полтавщини, сили ППО працювали також у Миколаївській, Херсонській та Хмельницькій областях. Всього вночі збили 14 БпЛА.