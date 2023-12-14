Онкодиспансер у Кременчуці закривати не будуть — департамент охорони здоров’я

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 378

Обласний онкологічний диспансер у Кременчуці закривати не будуть — є питання того, на чиєму балансі він перебуватиме: міста або області. Про це повідомив керівник департаменту здоров’я Максим Середа на депутатському семінарі 13 грудня.

Наразі є два варіанти — приєднати до обласної лікарні в Полтаві або приєднати до однієї з лікарень міста.

— Область також хоче його взяти, тому що він профіцитний, він буде «витягувати» ту лікарню, до якої приєднається, — сказав Максим Середа.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт.

— Без ремонту ми його не візьмемо, «не потягнемо». Якщо добудують онкодиспансер за кошти обласного бюджету і здадуть діагностичне відділення, то в принципі місто може взяти на себе і цю послугу для кременчужан, — повідомив Малецький.

Нині будівництво у диспансері готове приблизно на 65%. У разі, якщо Полтавська обласна рада передасть місту медичний заклад, його приєднають до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». На базі Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського працюватиме стаціонар та клініко-діагностичне відділення.

Що передувало?

Уже протягом кількох років у Кременчуцькому обласному онкологічному диспансері будують корпус рентгенодіагностичного кабінету в рамках програми президента України Зеленського «Велике будівництво».

У 2022 році з державного фонду регіонального розвитку планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.

Долю самого онкодиспансеру обговорювали неодноразово. У травні цього року очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак говорив, що у Полтавській області буде лише один госпітальний округ, у якому планується один онкологічний диспансер — лише у Полтаві.

Вже у серпні ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що «Міністерство охорони здоров’я не бачить двох лікарень на території області». На розв'язання питання можуть піти роки, натякнуло тоді обласне і міське керівництво.