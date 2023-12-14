Онкодиспансер у Кременчуці закривати не будуть — департамент охорони здоров’я

Обласний онкологічний диспансер у Кременчуці закривати не будуть — є питання того, на чиєму балансі він перебуватиме: міста або області. Про це повідомив керівник департаменту здоров’я Максим Середа на депутатському семінарі 13 грудня.
Наразі є два варіанти — приєднати до обласної лікарні в Полтаві або приєднати до однієї з лікарень міста.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт.
Нині будівництво у диспансері готове приблизно на 65%. У разі, якщо Полтавська обласна рада передасть місту медичний заклад, його приєднають до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». На базі Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського працюватиме стаціонар та клініко-діагностичне відділення.
Уже протягом кількох років у Кременчуцькому обласному онкологічному диспансері будують корпус рентгенодіагностичного кабінету в рамках програми президента України Зеленського «Велике будівництво».
У 2022 році з державного фонду регіонального розвитку планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.
Долю самого онкодиспансеру обговорювали неодноразово. У травні цього року очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак говорив, що у Полтавській області буде лише один госпітальний округ, у якому планується один онкологічний диспансер — лише у Полтаві.
Вже у серпні ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що «Міністерство охорони здоров’я не бачить двох лікарень на території області». На розв'язання питання можуть піти роки, натякнуло тоді обласне і міське керівництво.
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