Внаслідок негоди без світла лишилися мешканці деяких громад на Кременчуччині

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Загалом у Полтавській області проблеми з електропостачанням мають понад 10 тисяч жителів

14 грудня внаслідок снігопаду та поривів вітру без світла знаходяться 10350 абонентів, у тому числі мешканці Кременчуцького району. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє очільник області Філіп Пронін.

Перебої з електроенергією зафіксовані у Семенівській, Глобинській, Решетилівській та Карлівській громадах. Пошкоджень зазнали 22 лінії електропостачання. Енергетики уже працюють над усуненням наслідків негоди.

Телефони контакт-центрів Полтаваобленерго, куди можна звертатися у разі проблем зі світлом: 0972020207, 0503059910, 0931702533, 0532510910, 0800305035.

Також Пронін інформує про посилення роботи дорожніми службами. Нині над розчищенням доріг працюють 190 фахівців та 166 одиниць техніки.

У разі надзвичайних ситуацій на зв’язку цілодобово знаходяться диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

Нагадуємо, на 14 грудня метеорологи прогнозували у Кременчуці мокрий сніг з дощем та посилений вітер.