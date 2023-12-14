Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Внаслідок негоди без світла лишилися мешканці деяких громад на Кременчуччині

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 211

 

Загалом у Полтавській області проблеми з електропостачанням мають понад 10 тисяч жителів

14 грудня внаслідок снігопаду та поривів вітру без світла знаходяться 10350 абонентів, у тому числі мешканці Кременчуцького району. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє очільник області Філіп Пронін.

Перебої з електроенергією зафіксовані у Семенівській, Глобинській, Решетилівській та Карлівській громадах. Пошкоджень зазнали 22 лінії електропостачання. Енергетики уже працюють над усуненням наслідків негоди.

Телефони контакт-центрів Полтаваобленерго, куди можна звертатися у разі проблем зі світлом: 0972020207, 0503059910, 0931702533, 0532510910, 0800305035.

Також Пронін інформує про посилення роботи дорожніми службами. Нині над розчищенням доріг працюють 190 фахівців та 166 одиниць техніки.

У разі надзвичайних ситуацій на зв’язку цілодобово знаходяться диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві). 

Нагадуємо, на 14 грудня метеорологи прогнозували у Кременчуці мокрий сніг з дощем та посилений вітер.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина Кременчуцький район погіршення погодних умов електроенергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх