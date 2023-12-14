Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, а у Кременчуці закінчилася вакцина

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 352

Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19 — його прогнозують у середині грудня. Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в ефірі телемарафону. Але у Кременчуці закінчилася вакцина проти COVID-19.

Ситуація з захворюваністю в Україні та Кременчуці

На сьогодні в Україні 4 тисячі хворих на коронавірус щотижня опиняються в лікарні. Загалом з початку епідсезону, який починається в нашій країні в жовтні, сумарно захворіло вже 1,3 мільйона громадян на грип, ГРВІ та COVID-19.

— Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що, станом на сьогодні, ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше, — заявив Ігор Кузін на початку цього тижня.

Він зауважив, що фіксація COVID-19 буде досягати піку в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року.

Зараз територією України циркулює понад 13 штамів ковіду. Усі виявлені мутації — це відхилення від штаму «Омікрон», який переважає в країні та фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає, як звичайна респіраторна хвороба, й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років.

У шести областях України (Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій) виявили короновірус типу «Еріс» — це підвид штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон». Симптоми у нього такі ж, як й в інших відомих штамів коронавірусу:

біль у горлі,

нежить,

задишка,

ломота у тілі,

головний біль,

лихоманка.

Специфічна відмінність штаму «Еріс» — додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Але Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює глобальний ризик цього штаму для людей як низький.

У Кременчуці

Що стосується Кременчука, з 7 по 13 грудня у місті зареєстрували 666 випадків захворювання на ГРВІ та 30 — на COVID-19. Грип не фіксували. Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа, рівень захворюваності знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України. Більшість хворих на ГРВІ — це діти до 17 років (488 з 666 випадків). На COVID-19 більше хворіють дорослі — 28 з 30 зареєстрованих випадків. Минулого тижня до інфекційного відділення госпіталізували 12 дітей з ГРВІ, а також 1 дорослого, що захворів на COVID-19. За звітний період випадків смерті від COVID-19 не було.

Варто звернути увагу, що верифікація штаму коронавірусу SARS-CoV-2 станом на 14 грудня у Полтавській області та Кременчуці не проводиться.

На Полтавщині майже не залишилося вакцини проти COVID-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи СOVAX* доставив в Україну для безоплатних щеплень 203 тисячі доз «омікронспецифічної» вакцини проти COVID-19. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, адаптована спеціально для захисту проти штаму коронавірусу «Омікрон».

203 тисячі доз «омікронспецифічної» вакцини призначені виключно для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, загальний рекомендований курс складається з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера (загалом три щеплення). Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Це стосується:

старших за 60 років;

тих, хто має серйозні супутні хвороби;

медичних працівників.

Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Як повідомила завідувачка імунологічного відділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Асаул, наприкінці минулого тижня 1020 доз оновленої вакцини проти штаму «Омікрон» надійшли й на Полтавщину. Їх розподілятимуть серед громад області за необхідністю та спираючись на статистику.

Олена Асаул пояснює, що якщо у людини є дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, то четвертий і наступні бустери їй робити не потрібно. Проте якщо особа знаходиться у групі ризику (перелік дивися вище — ред.), то може зробити додаткові бустери вакциною проти «Омікрону», попередньо порадившись з сімейним лікарем. Також, якщо людина має лише два первинні щеплення, для бустера можна використати «омікронспецифічну» вакцину.

У Кременчуці

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався у директора департаменту охорони здоров’я Максима Середи, чи є у нашому місті вакцини від коронавірусу для первинної вакцинації. Але, як виявилося, вакцина проти COVID-19 у місті відсутня. Тоді ми звернулися до пресслужби Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, і виявилося, що по всій Полтавській області залишилося лише 168 доз вакцини Pfizer. І на наступному тижні, якщо дорожні умови стануть більш сприятливими, ці залишки перерозподілять.

На наше запитання, чому не замовляють нові партії, у пресслужбі інформують, що на Полтавщині є 81 заклад, який отримує вакцини. Коли у них закінчуються запаси, ці заклади формують потребу і надсилають до Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, а той своєю чергою робить замовлення. Але останнім часом жодної потреби від закладів-отримувачів вакцин до центру не надходило.

*СOVAX — це глобальна ініціатива, що працює з урядами та виробниками, аби забезпечити доступ до вакцин проти COVID-19 по всьому світу як у країнах з високим рівнем, так і з низьким рівнями доходів населення. Зробити щеплення цією вакциною можуть, зокрема, і діти від 12 років.