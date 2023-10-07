Кому потрібен четвертий бустер проти коронавірусу

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У МОЗ затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки в Україні

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики затвердила оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки в Україні, і тепер можна зробити четверте бустерне щеплення проти коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я нагадало, що основою для захисту проти тяжкого перебігу ковіду є курс із трьох щеплень (дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців).

3 щеплення = загально рекомендований курс вакцинації для кожного.

Разом з тим, заступник міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону зазначив, що понад 12 мільйонів українців пропустили третю, бустерну, дозу від COVID-19:

- 880 тисяч українців не отримали другу дозу, й понад 12 мільйонів не отримали третє щеплення, тому не є захищеними від коронавірусної інфекції, – сказав він.

Усі наступні щеплення після третього — це додатковий бустер (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Введення додаткових бустерних доз відбувається з інтервалами в 6 місяців після попереднього щеплення. Лікар рекомендує додатковий бустер залежно від стану пацієнта та епідемситуації в країні людям із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19:

старшим за 60 років;

тим, хто має серйозні супутні хвороби;

медичним працівникам.

Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто мають бажання отримати «додатковий бустер» — можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення. Вакцина проти COVID-19 до кінця 2024 року буде безкоштовною.