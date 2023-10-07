Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Кому потрібен четвертий бустер проти коронавірусу

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 133

 

У МОЗ затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки в Україні

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики затвердила оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки в Україні, і тепер можна зробити четверте бустерне щеплення проти коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я нагадало, що основою для захисту проти тяжкого перебігу ковіду є курс із трьох щеплень (дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців).

3 щеплення = загально рекомендований курс вакцинації для кожного.

Разом з тим, заступник міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону зазначив, що понад 12 мільйонів українців пропустили третю, бустерну, дозу від COVID-19:

- 880 тисяч українців не отримали другу дозу, й понад 12 мільйонів не отримали третє щеплення, тому не є захищеними від коронавірусної інфекції, – сказав він. 

Усі наступні щеплення після третього — це додатковий бустер (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Введення додаткових бустерних доз відбувається з інтервалами в 6 місяців після попереднього щеплення. Лікар рекомендує додатковий бустер залежно від стану пацієнта та епідемситуації в країні людям із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19:

  • старшим за 60 років;
  • тим, хто має серйозні супутні хвороби;
  • медичним працівникам.

Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто мають бажання отримати «додатковий бустер» — можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення. Вакцина проти COVID-19 до кінця 2024 року буде безкоштовною.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nizhyn.city
Теги: коронавірус Covid-19 щеплення бустерна доза
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх