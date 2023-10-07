Як захистити перосональні дані дитини: поради від патрульної поліції

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 110

Нехтуючи правилами безпеки, діти та підлітки можуть стати потенційними жертвами зловмисників

Діти та підлітки є найбільш вразливою групою в онлайн середовищі. Вони активно користуються соцмережами. Тож, нехтуючи правилами безпеки, можуть стати потенційними жертвами зловмисників.

Поведінка неповнолітніх у соцмережах може бути використана у злочинних цілях, а також для:

спаму, підбору паролів, зламу облікових записів;

шахрайства чи шантажу, щоб отримати фінансові дані батьків;

психологічного впливу, щоб спонукати дитину до певних дій;

вербування в екстремістські організації та структури.

Щоб захистити дітей в інформаційному середовищі батькам варто: