Як захистити перосональні дані дитини: поради від патрульної поліції
Сьогодні, 14:00
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Нехтуючи правилами безпеки, діти та підлітки можуть стати потенційними жертвами зловмисників
Діти та підлітки є найбільш вразливою групою в онлайн середовищі. Вони активно користуються соцмережами. Тож, нехтуючи правилами безпеки, можуть стати потенційними жертвами зловмисників.
Поведінка неповнолітніх у соцмережах може бути використана у злочинних цілях, а також для:
- спаму, підбору паролів, зламу облікових записів;
- шахрайства чи шантажу, щоб отримати фінансові дані батьків;
- психологічного впливу, щоб спонукати дитину до певних дій;
- вербування в екстремістські організації та структури.
Щоб захистити дітей в інформаційному середовищі батькам варто:
- разом з дітьми знайомитися з новими технологіями, обговорювати їх переваги та ризики;
- слідкувати за контентом, щоб бути в курсі, чим цікавиться їхня дитина;
- пояснювати, що фотографія або інша інформація, яка викладається в інтернет, залишається там назавжди;
- попередити дитину, що не варто повідомляти стороннім людям або залишати на різних сайтах свої персональні дані.
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