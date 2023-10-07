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Як захистити перосональні дані дитини: поради від патрульної поліції

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 110

 

Нехтуючи правилами безпеки, діти та підлітки можуть стати потенційними жертвами зловмисників

Діти та підлітки є найбільш вразливою групою в онлайн середовищі. Вони активно користуються соцмережами. Тож, нехтуючи правилами безпеки, можуть стати потенційними жертвами зловмисників.

Поведінка неповнолітніх у соцмережах може бути використана у злочинних цілях, а також для:

  • спаму, підбору паролів, зламу облікових записів;
  • шахрайства чи шантажу, щоб отримати фінансові дані батьків;
  • психологічного впливу, щоб спонукати дитину до певних дій;
  • вербування в екстремістські організації та структури.

Щоб захистити дітей в інформаційному середовищі батькам варто:

  • разом з дітьми знайомитися з новими технологіями, обговорювати їх переваги та ризики;
  • слідкувати за контентом, щоб бути в курсі, чим цікавиться їхня дитина;
  • пояснювати, що фотографія або інша інформація, яка викладається в інтернет, залишається там назавжди;
  • попередити дитину, що не варто повідомляти стороннім людям або залишати на різних сайтах свої персональні дані.
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Автор: Дарія Згура
Теги: патрульна поліція поради діти
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