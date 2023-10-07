Загинув захисник з Кременчука Сергій Кононенко

2 жовтня 2023 року загинув Кононенко Сергій Валентинович. Про це повідомили в Департаменті соціального захисту Кременчука.
Сергій був призваний на військову службу 26 травня 2023 року та був молодшим лейтенантом. У нього залишились мама та сестра.
Поховання Сергія Кононенка відбудеться у понеділок, 9 жовтня:
- 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
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