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Кременчук, Воїни світла

Загинув захисник з Кременчука Сергій Кононенко

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 356

 Прощання з воїном - 9 жовтня

2 жовтня 2023 року загинув Кононенко Сергій Валентинович. Про це повідомили в Департаменті соціального захисту Кременчука. 

«2 жовтня 2023 року загинув Кононенко Сергій Валентинович під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Міньківка, Бахмутського району, Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Сергій був призваний на військову службу 26 травня 2023 року та був молодшим лейтенантом. У нього залишились мама та сестра.

Поховання Сергія Кононенка відбудеться у понеділок, 9 жовтня:

- 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: воїни світла Сергій Кононенко
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