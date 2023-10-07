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Поліція Кременчука посилила патрулювання на вулицях

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 52

 Чергуватимуть у тому числі спецпризначенці, нацгвардійці та «Соколи Полтавщини»

Поліція Кременчука посилює патрулювання вулиць, повідомили в райуправлінні місцевої поліції

«Задля посилення публічної безпеки та порядку на вулицях Кременчука з 6-го жовтня збільшено кількість поліційних патрулів. До несення служби у посиленому режимі залучені працівники поліції Кременчуцького райуправління, патрульної поліції, батальйону поліції особливого призначення, військовослужбовці Нацгвардії та представники громадського формування «Соколи Полтавщини», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаткові заходи поліції Полтавщини спрямовані на посилення публічної безпеки та правопорядку на території Кременчуцького району, контроль за дотриманням громадянами комендантської години, покращення оперативної обстановки та превенцію правопорушень серед неповнолітніх.

 

Крім того, звертають увагу дорослих та осіб, які опікуються вихованням дітей, на дотримання наступних рекомендацій: 

- суворо дотримуватися встановлених обмежень щодо заборони перебування на вулиці та в місцях загального користування осіб віком до 14 років без супроводу дорослих в період часу з 21:00 до 07:00;

-  дотримуватися режиму комендантської години, яка в області діє від опівночі до 4-ї години ранку;

- під час сутінків та у темну пору доби прикріпити на одяг світловідбивні елементи, які допоможуть водіям вчасно побачити пішохода та уникнути наїзду;

- ретельно контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про необхідність дотримуватися Правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в школі, вдома та на вулиці. 



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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція патрулювання
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