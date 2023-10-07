Поліція Кременчука посилила патрулювання на вулицях

Поліція Кременчука посилює патрулювання вулиць, повідомили в райуправлінні місцевої поліції
Зазначається, що додаткові заходи поліції Полтавщини спрямовані на посилення публічної безпеки та правопорядку на території Кременчуцького району, контроль за дотриманням громадянами комендантської години, покращення оперативної обстановки та превенцію правопорушень серед неповнолітніх.
Крім того, звертають увагу дорослих та осіб, які опікуються вихованням дітей, на дотримання наступних рекомендацій:
- суворо дотримуватися встановлених обмежень щодо заборони перебування на вулиці та в місцях загального користування осіб віком до 14 років без супроводу дорослих в період часу з 21:00 до 07:00;
- дотримуватися режиму комендантської години, яка в області діє від опівночі до 4-ї години ранку;
- під час сутінків та у темну пору доби прикріпити на одяг світловідбивні елементи, які допоможуть водіям вчасно побачити пішохода та уникнути наїзду;
- ретельно контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про необхідність дотримуватися Правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в школі, вдома та на вулиці.
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