В Україні по-новому штрафуватимуть за незаконний вилов риби

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 275 Коментарів: 1

З жовтня будуть єдині такси для підприємців і фізичних осіб для обчислення розміру шкоди, заподіяної водним мешканцям

В Україні затвердили нову систему штрафів за незаконний вилов риби. Відповідну постанову №1042 29 вересня ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства.

Постанова скасувала методику розрахунку збитків для підприємців, яка містила складні формули з багатьма складовими, що не враховували розмір шкоди, заподіяний водним мешканцям.

Раніше порушників правил рибальства поділяли на підприємців та фізичних осіб і нараховували різні суми збитків за однакові порушення. До того ж збільшувалися корупційні ризики під час розрахунку збитків. Наприклад, була можливість маніпулювати цінами на водні біоресурси для конкретного регіону на момент проведення розрахунків.

Але з жовтня в Україні будуть єдині такси як для підприємців, так і фізичних осіб для обчислення розміру шкоди. При цьому розмір завданих збитків для фізичних осіб залишається незмінним. Розмір шкоди визначатиметься згідно з таксою у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Станом на 2023 рік – це 1 342 гривні.

Так, наприклад, розмір такс за незаконний вилов у рибогосподарських водних об’єктах України одного екземпляру сома складає 5117 грн, сазана – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, ляща – 1649 грн, лина – 1598 грн тощо.