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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві дерева травмували жінку та підлітка: за їх життя борються лікарі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1

 Трагічні випадки сталися у Подільському та Шевченківському районах обласного центру 

Сьогодні, 7 жовтня, у Полтаві сталися два трагічні випадки: внаслідок падіння дерев у Подільському та Шевченківському районах обласного центру постраждали підліток та молода жінка. Як повідомили в поліції Полтавщини, 12-річний хлопець отримав тілесні ушкодження на вулиці Площа Слави, неподалік зупинки громадського транспорту - його у тяжкому стані ушпиталили до дитячої лікарні, за життя борються лікарі. 

 

З жінкою нещасний випадок  стався на вул. 1100-річчя Полтави. Постраждалу без свідомості доправили до медичного закладу.

Нині правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінальних проваджень за даними фактами. Тривають слідчі дії.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: падіння дерев дерево травматизм
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