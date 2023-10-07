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У Жуках на Кременчуччині відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Ігорю Старкову

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 138

Воїн загинув рік тому на Донеччині, захищаючи нас від російської навали

5 жовтня на фасаді школи в с. Жуки урочисто відкрили меморіальну дошку старшому радіотелефоністу відділення зв’язку взводу управління 1 мінометної батареї військової частини А2896 Ігорю Володимировичу Старкову, який героїчно загинув 1 жовтня 2022 року, захищаючи рідну землю від російської навали поблизу Времівки на Донеччині. Йому було лише 28 років.

Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

Схилившись на коліно, провели воїна Ігоря Старкова з Кременчуччини

Вшанувати пам’ять полеглого воїна прийшли міський голова Станіслав Джусь, начальник другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Ігор Коваленко, староста Жуківського старостинського округу та колишня класна керівничка Ігоря Старкова Світлана Гордієнко, родина загиблого, друзі та однокласники, а також учні жуківської школи й місцеві жителі.

— Ігор був патріотом, людиною високої честі та моралі. Справжнім українцем, вихованим своєю родиною.У  Героя залишились мама, дружина, син і донька. Ігор Старков поклав свою душу і тіло за те, щоб ми жили в незалежній державі, він назавжди буде в нашій пам’яті, в наших серцях і душах, — наголосили у Глобинській міськраді.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Глобинська міська рада
Теги: меморіальна дошка Жуки Глобинська міська територіальна громада школи фасад воїни світла
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