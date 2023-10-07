У Жуках на Кременчуччині відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Ігорю Старкову

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Воїн загинув рік тому на Донеччині, захищаючи нас від російської навали

5 жовтня на фасаді школи в с. Жуки урочисто відкрили меморіальну дошку старшому радіотелефоністу відділення зв’язку взводу управління 1 мінометної батареї військової частини А2896 Ігорю Володимировичу Старкову, який героїчно загинув 1 жовтня 2022 року, захищаючи рідну землю від російської навали поблизу Времівки на Донеччині. Йому було лише 28 років.

Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

Вшанувати пам’ять полеглого воїна прийшли міський голова Станіслав Джусь, начальник другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Ігор Коваленко, староста Жуківського старостинського округу та колишня класна керівничка Ігоря Старкова Світлана Гордієнко, родина загиблого, друзі та однокласники, а також учні жуківської школи й місцеві жителі.