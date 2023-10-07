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До зустрічі на ринку: найкорисніші сезонні продукти осені

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

 

Ми зібрали список продуктів, які потрібно їсти восени, щоб підтримувати здоров'я і красу

Існує думка, що восени наш організм не може отримувати необхідні вітаміни й корисні речовини, саме тому наша зовнішність змінюється.

Ламкість волосся, нігті, що вічно ламаються, суха шкіра і блідість - це безумовно промахи в раціоні харчування, але цього можна уникнути, якщо вибирати правильні продукти й вивчити всі переваги сезонних продуктів осені.

Ми зібрали список продуктів, які потрібно їсти восени, щоб підтримувати здоров'я і красу.

Гранат

Плоди гранатового дерева їдуть до нас із Південної Америки, Середнього Сходу та Західної Азії. Цей фрукт люблять далеко не всі і дарма, адже гранат не лише чудовий продукт, який допомагає боротися з сезонними захворюваннями, але і збагачує організм клітковиною і амінокислотами.

Виноград

Виноград у холодну пору року допомагає налагодити процеси травлення і запобігає утворенню тромбів, знижуючи ймовірність серцевих нападів.

Брюссельська капуста

Саме вона розганяє метаболізм, допомагаючи очистити організм. А вітаміни К, С, А, марганець, клітковина і фолієва кислота точно позитивно позначаться на шкірі.

Хурма

Хурма - ефективний засіб для лікування і профілактики онкозахворювань. Та вона ще й зменшує ймовірність появи судин на шкірі - як бонус.

Цвітна капуста

Закуповуйтесь цвітною капустою і змушуйте себе полюбити цей продукт, адже в ній містяться вітаміни С, К, В6, калій, магній, марганець, фосфор, фолієва кислота і клітковина. Так-так, у продукті, чия калорійність - лише 25 кал на 100 грамів.

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Автор: Лера ІВАНОВА
Теги: Для Дому і Сім'ї овочі
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