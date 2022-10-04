Схилившись на коліно, провели воїна Ігоря Старкова з Кременчуччини

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Сьогодні, 4 жовтня, у Глобиному Кременчуцького району жителі громади прощалися з військовим Ігорем Старковим. Захисник віддав життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця.

Віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки. В останню путь Героя провели «живим коридором» до пам’ятника Захисникам України біля Свято-Михайлівського храму, де відбулось заупокійне богослужіння за українським воїном та прощання із загиблим.

Ігор Старков від самого початку війни без вагань добровольцем став на захист України. Службу проходив у військовій частині А2896. 1 жовтня на Донеччині поблизу населеного пункту Времівка Герой загинув. Без батька лишилося двоє дітей.

Цього дня у громаді оголошений День жалоби й приспущені всі державні прапори.