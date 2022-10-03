На війні загинув військовий з Кременчуччини 28-річний Ігор Старков

1 жовтня на Донеччині загинув військовий з Кременчуцького району Ігор Старков.
Ігор Володимирович Старков народився у селі Новоселівка. Як почалася жорстока війна, Ігор добровольцем пішов захищати свій дім, родину та Батьківщину від окупантів. І героїчно робив це до останнього подиху. 23 березня Ігор був призваний за мобілізацією. Службу проходив у військовій частині А2896 на посаді старшого радіотелефоніста відділення зв’язку взводу управління 1 мінометної батареї.
Але, на жаль, 1 жовтня він поповнив небесне військо... Молодий воїн загинув поблизу населеного пункту Времівка Волноваського району Донецької області під час артилерійського обстрілу. У Ігоря Володимировича залишилася мама, дружина, двоє діток та сестри.
Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким нашого Героя. Низький уклін Ігорю та вічна йому пам’ять.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер