Патрульні поліцейські у Кременчуці виявили водія під наркотиками та з ножем

У Кременчуці патрульні поліцейські виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння та забороненими до обігу речами. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука на офіційній сторінці у Фейсбуці.
Під час несення служби на блокпосту патрульні зупинили автомобіль Chery Elara. Під час перевірки документів вони помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду 26-річний водій в присутності двох свідків відмовився.
На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер