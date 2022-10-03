Патрульні поліцейські у Кременчуці виявили водія під наркотиками та з ножем

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 206

У Кременчуці патрульні поліцейські виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння та забороненими до обігу речами. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Під час несення служби на блокпосту патрульні зупинили автомобіль Chery Elara. Під час перевірки документів вони помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду 26-річний водій в присутності двох свідків відмовився.

Також при поверхневій перевірці у водія знайшли саморобний ніж та два пакунки з наркотичною речовиною рослинного походження зеленого кольору.

На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.