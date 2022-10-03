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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Правоохоронці дістали з-під завалів книгу, яка стала символом незламності

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 238

 

На деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що нещодавно звільнений Ізюм на Харківщині намагається отямитися від російської окупації. У місті суцільна розруха… Під уламками знайшли вцілілий Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України, який тепер став для правоохоронців своєрідним символом непереможності.

«- Ми радіємо успіхам на фронті і пишаємося нашими поліцейськими, завдяки яким ці приємні новини стали можливими.
На деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи. Нещодавно звільнений Ізюм на Харківщині намагається отямитися від російської окупації. У місті суцільна розруха…

Будівля поліції теж понівечена. Наймоторошніше місце – катівня у підвалі, де людей мордували та утримували в повній антисанітарії.
Ізюмські поліцейські серед уламків дістали вцілілий Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України, який тепер став для них своєрідним символом непереможності. А для мене символ незламності - це наші люди. Хоробрі, сильні та свободолюбиві», - зауважив Ігор Клименко. 

Нагадаємо, що на Харківщині працюють правоохоронці з Полтавської області. Вони знайшли склад з боєприпасами та листівками для псевдореферендумів. 

Правоохоронці Полтавщини знайшли склад з боєприпасами та листівками для псевдореферендумів
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна поліція Харків Ізюм книга
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