Вдома чекає вагітна дружина: завтра у Кременчуці попрощаються з воїном Сергієм Колядинським

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 285

Завтра, 4 жовтня, у Кременчуці попрощаються з військовим Сергієм Олеговичем Колядинським, який загинув 26 вересня. Сергій був молодшим сержантом та призваний на військову службу за контрактом з 2019 року.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність, під час бойового зіткнення із супротивником.

Залишилась мати та вагітна дружина. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Сергія Колядинського відбудеться 4 жовтня, а саме: