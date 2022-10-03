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Надзвичайні новини, Україна, Світ

В Україні нова спроба шахрайства: заманюють «виплатами» з конфіскованих активів рф

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 81

 

У Центрі протидії дезінформації закликають українців бути обережними

У Фейсбуці через різні спільноти шахраї поширюють інформацію про те, що кожен українець може отримати від 7 тисяч гривень із начебто конфіскованих активів російської федерації. Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.

Зокрема спільнота Info Plus поширила рекламний допис із текстом «Підписано закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів рф. Для отримання виплати необхідно пройти за посиланням».

Вказане посилання веде на сайт «Єдиний компенсаційний центр», де для «отримання виплати» необхідно «пройти процедури оформлення». Серед таких процедур – необхідність вказати дані банківської картки для «сплати комісійного збору», який шахраї обіцяють повернути за добу.

У ЦПД застерігають, що в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акту, який дозволяє українцям отримати компенсацію із російських конфіскованих активів.

Також у Центрі протидії дезінформації закликають українців бути обережними і не довіряти анонімним джерелам, що вимагають персональних даних чи банківських реквізитів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: шахрайство Центр протидії дезінформації РНБО
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