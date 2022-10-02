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Кременчук, Надзвичайні новини

Правоохоронці Полтавщини знайшли склад з боєприпасами та листівками для псевдореферендумів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 568

 

До псевдореферендуму готувалися на Харківщини 

У звільнених містах на Харківщині правоохоронці перевіряють виявлять зрадників та знаходять запаси окупантів. Про це повідомили в пресслужбі Територіального управління ДБР Полтави.

Працівники ДБР знайшли склад на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів. Листівки завезли з території росії, їх розповсюджували на окупованих територіях за допомогою авіації.

Під час втечі росіяни залишили на складі арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню. Працівники ДБР передали боєприпаси підрозділам Збройних Сил України.

Нагадаємо, на околиці Балаклії працівники бюро знайшли запасний командний пункт російських військових. Окупанти обладнали його в одному з будинків. Вони стягнули до пункту арсенал боєприпасів та сховали їх у підвалі, який був ретельно замаскований. Також там був запас харчів, які росіяни вилучали у місцевих мешканців.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна поліція
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