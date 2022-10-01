У Кременчуці під колесами автівки опинився 83-річний чоловік

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 309

Сьогодні, близько 7.00, на проспекті Свободи, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Кременчуцький райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Skoda», під керуванням водія, 1964 року народження, зіткнувся із велосипедистом, 1939 року народження.

У наслідок ДТП велосипедиста з травмами госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі Кременчуцького райуправління поліції.