У Бучі «Кремінь-2» зазнав третьої поспіль поразки

Сьогодні, 1 жовтня, футбольний клуб «Кремінь-2» зазнав третьої поспіль поразки у Другій лізі. 5
«Нива» (Бузова) – «Кремінь-2» (Кременчук) 3:0 01.10.2022. 13:00. м. Буча. Стадіон «Ювілейний»
Голи: Сомов (27 пенальті, 47), Тименко (29) Попередження: Таран (74), Загалевич (89) - Жданович (55), Сидоренко Д.П. (90+1)
«Нива»: Литвиненко, Місюра, Таран (Сокол 80), Скляренко, Ярмак, Загалевич, Зуєвич (Кілінін 80), Головатенко (Єременко 71), Тименко (Семенець 46), Захаревич, Сомов (Без’язичний 63). Запасні: Проценко, Турчанов, Миколаюк, Скепський. Головний тренер: Сергій Карпенко
«Кремінь-2»: Музичка, Бондар (Гонтар 36), Сидоренко Д.П., Кур’яков, Ульянко, Жданович, Товкач (Пилипенко Владислав 85), Молько, Покась (Стецюк 46), П’ятибрат, Кучеренко. Запасні: Оксененко, Неборак, Руднєв, Горобець, Курило, Іванов. Головний тренер: Юрій Чумак
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер