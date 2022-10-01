Стало відомо коли попрощаються з воїном Олександром Єфремовим з Кременчуцького району

В боях за незалежність та цілісність України загинув наш земляк 49-річний Єфремов Олександр Васильович, житель с.Піщаного Кременчуцького району. Протягом 8 років Олександр постійно допомагав нашим воїнам на фронті, а вже під час повномасшабного наступу рф і сам пішов воювати у складі 66 бригади. 27вересня Олександр Васильович вивозив поранених бійців із поля бою на Лиманському напрямку. Після висадки поранених, під час розвороту транспорту, у якому водієм був наш захисник стався вибух - машина наїхала на вибуховий пристрій. Олександр загинув. Про це розповів волонтер та військовий Леонід Харченко.
Прощання та церковна панахида за загиблим воїном Єфремовим Олександром Васильовичем відбудеться у Піщаному 3-го жовтня в понеділок:
- з 11.00-12.00 прощання у будинку культури
- з 12.00 - панахида.
Поховання відбудеться на цвинтарі біля Каналу.
Висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Низький уклін нашому воїну-захиснику! Вічна пам'ять і слава Герою!
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер