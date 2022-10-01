Стало відомо коли попрощаються з воїном Олександром Єфремовим з Кременчуцького району

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 178

В боях за незалежність та цілісність України загинув наш земляк 49-річний Єфремов Олександр Васильович, житель с.Піщаного Кременчуцького району. Протягом 8 років Олександр постійно допомагав нашим воїнам на фронті, а вже під час повномасшабного наступу рф і сам пішов воювати у складі 66 бригади. 27вересня Олександр Васильович вивозив поранених бійців із поля бою на Лиманському напрямку. Після висадки поранених, під час розвороту транспорту, у якому водієм був наш захисник стався вибух - машина наїхала на вибуховий пристрій. Олександр загинув. Про це розповів волонтер та військовий Леонід Харченко.

Прощання та церковна панахида за загиблим воїном Єфремовим Олександром Васильовичем відбудеться у Піщаному 3-го жовтня в понеділок:

- з 11.00-12.00 прощання у будинку культури

- з 12.00 - панахида.

Поховання відбудеться на цвинтарі біля Каналу.

Висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

Низький уклін нашому воїну-захиснику! Вічна пам'ять і слава Герою!