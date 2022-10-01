Померла кременчужанка від COVID-19

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Вчора, 30 вересня, у Кременчуці зареєстрували 79 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 45 жінок віком від 24 до 86 років, 28 чоловіків віком від 22 до 80 років та шість дітей віком від 1 до 17 років.

Із перше виявлених випадків захворювання 75 пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири пацієнта на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 53 пацієнта.

Одужало 59 пацієнтів.

На жаль, померла жінка віком 76 роки.

Всього зареєстровано 25 017. Одужало 23 755. Померло 724