У Полтаві судитимуть учасників двох злочинних груп, обвинувачених у розповсюдженні наркотиків

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Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно 2-х організованих злочинних груп за скоєння злочинів у сфері обігу наркотиків. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури та поліція Полтавщини.

Діяльністю наркоугруповань керували жінки – затриманим організаторкам 54 та 48 років. Серед спільників, які у незаконному бізнесі виконували чітко визначені для них ролі, були близькі та знайомі фігуранток. У кожній з груп по двоє чоловіків віком від 45 до 53 років. Клієнтів «підшукували» переважно з-поміж мешканців області з наркотичною залежністю.

Одна злочинна група займалася продажем метадону та нелегального псевдоефедриновмісного медпрепарату, незаконно ввезеного через державний кордон. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що пігулки метадону, який використовується для лікування наркозалежності, учасники групи незаконно купували та отримували за рецептами в аптеках Києва під приводом лікування. Інше наркоугруповання спеціалізувалося на виготовленні на основі незареєстрованого лікарського засобу метамфетаміну, а також займалося його збутом.

- За даними слідства, наркотичний засіб – метадон, психотропну речовину – метамфетамін, прекурсор – ефедрин зловмисники реалізовували «із рук в руки» наркозалежним особам. Оплата за «товар» відбувалася шляхом перерахування коштів на банківські картки або готівкою. Обіг «кримінальних» грошей на банківських рахунках фігурантів становив б лизько двох мільйонів гривень , - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання обвинувачених правоохоронці вилучили прекурсори, засоби для виготовлення наркотиків (колби, хімічні реагенти, ваги), банківські картки, мобільні телефони.

Дії осіб кваліфікували за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, а також незаконний збут наркотичних засобів, незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин з метою збуту, а також збут прекурсорів, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Окрім вказаних статей, дії учасників групи, причетних до переміщення прекурсорів поза митним контролем, кваліфіковані за ч. 2 ст. 305 КК України (контрабанда прекурсорів, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Усім учасникам організованих злочинних груп повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжні заходи: тримання під вартою та домашній арешт.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури заходи з викриття протиправної діяльності наркоугрупувань провело Управлінням СБУ в Полтавській області, досудове розслідування здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.