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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині у вересні зареєстрували перший випадок отруєння грибами

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 368

 

У якому саме районі - не повідомляється

На Полтавщині у вересні зареєстрували отруєння дикорослими грибами. Як повідомили в Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб», всього в Україні за попередній місяць зафіксували 24 отруєння дикорослими грибами: постраждало 13 дорослих та 11 дітей, з них 2 дитини померли.

Так, найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами, невідомими дикорослими грибами.

Лікарі вкотре нагадують: вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Загальні правила:

  • Не купуйте гриби на стихійних ринках;
  • Уважно оглядайте гриби. При виникненні сумнівів - відмовтесь від споживання;
  • Збирайте лише добре знайомі вам гриби;
  • Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій;
  • Не збирайте гриби в посушливу погоду;
  • Ніколи не куштуйте сирі гриби;
  • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання;
  • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин;
  • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

    У Кременчуці за 30 років від отруєнь грибами померло 10 людей: збираємо та споживаємо правильно

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Автор: Олеся Данилова
Теги: гриби отруєння
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