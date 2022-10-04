На Полтавщині у вересні зареєстрували перший випадок отруєння грибами

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На Полтавщині у вересні зареєстрували отруєння дикорослими грибами. Як повідомили в Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб», всього в Україні за попередній місяць зафіксували 24 отруєння дикорослими грибами: постраждало 13 дорослих та 11 дітей, з них 2 дитини померли.

Так, найчастіше причиною отруєння стає вживання страв та консервації з рядовкою зеленою, підосичниками, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями та гливами, невідомими дикорослими грибами.

Лікарі вкотре нагадують: вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Загальні правила: