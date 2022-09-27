У Кременчуці за 30 років від отруєнь грибами померло 10 людей: збираємо та споживаємо правильно

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 484

Попри заборону відвідування лісів кременчужани — любителі тихого полювання масово йдуть по гриби. Цьогорічна осінь вже встигла порадувати грибників повними кошиками.

Як повідомив завідуючий відділом Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, цього року у місті випадків отруєння дикорослими грибами не зареєстровано.

Проте за роки спостережень — а це 30 років у Кременчуці зареєстровано 157 випадків. 10 з них закінчилися летально.

«Найбільша кількість захворювань спостерігалася у 1990 році — 19 випадків, 1995 — 21 випадок, 1996 — 30 випадків, 2000 році — 16 випадків, — розповів «Телеграфу» Андрій Поляков. — Потім кількість офіційно зареєстрованих отруєнь різко зменшилася, були роки коли такі випадки взагалі не реєструвалися — 2006, 2008, 2010, 2011-й, а також 2018 та 2019 роки » .

За даними Кременчуцького підрозділу обласного центру профілактики хвороб, у 2020 - 2021 роках зареєстровано 4 випадки отруєнь дикорослими грибами, з них два — летальні.

Андрій Поляков зазначає, що причиною отруєнь є не тільки недостатня обізнаність населення з різними видами грибів — помилкове вживання отруйних грибів замість їстівних — а й вживання їстівних, які змінили свої властивості під впливом певних факторів. Також серед причин — збирання грибів вздовж автомобільних доріг, в районах розміщення промислових підприємств, діяльність яких спричиняє забруднення навколишнього середовища.

Вкотре нагадуємо правила, яких треба дотримуватись під час «тихого полювання»

збирайте гриби тільки в екологічно чистій місцевості;

не дозволяйте збирати та вживати гриби дітям, бо саме вони першими стають жертвами отруєнь;

не збирайте старих, перезрілих або пошкоджених грибів;

ніколи не кладіть у кошик грибів яких не знаєте, особливо остерігайтесь пластинчастих грибів;

не куштуйте сирі гриби на смак;

не беріть гриби, що мають внизу ніжки бульбовидне потовщення, навколо якого є плівчаста оболонка.

Якщо після вживання грибів ви почуваєтесь зле (нудота, блювота, біль у животі, головний біль, підвищення температури тіла, судоми, галюцинації) негайно викликайте «швидку допомогу», до приїзду лікаря необхідно очистити шлунок, викликавши блювоту, необхідно пити якомога більше рідини.

Від редакції додамо: не купуйте гриби «з рук» - ви не знаєте, де і коли їх зібрали. Якщо ви починаючий грибник, ходіть із досвідченими, дайте їм після лісу перебрати ваш кошик. Маєте хоч найменший сумнів — викиньте гриби. Поки що нам є, що їсти.

І лайфхак на додачу: вивчайте царство грибів! Це неймовірно цікаво! До речі, у соцмережах є багато «грибних» груп, серед їх учасників — мікологи та грибники «зі стажем», зазвичай люди із задоволенням відповідають на запитання.

Безпечного «полювання» та повних кошиків!